New York Times: Άνοιγμα εκατοντάδων εκατομμυρίων για εξαγορά δημοφιλούς πλατφόρμας – Ενδιαφέρον είχαν δείξει Netflix και Sony

Οι δύο πλευρές έχουν εισέλθει σε αποκλειστικές συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία. Για την απόκτηση του Letterboxd είχαν προηγουμένως εκδηλώσει ενδιαφέρον μεγάλες εταιρείες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων η A24, η Sony Pictures και το Netflix.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η A24 αποσύρθηκε από τη διαδικασία καθώς αυξανόταν το ζητούμενο τίμημα. Την πώληση διαχειρίζεται η επενδυτική τράπεζα LionTree.

Τι θα αλλάξει για το Letterboxd

Το 60% της πλατφόρμας ανήκει από το 2023 στον καναδικό όμιλο Tiny, ενώ το υπόλοιπο 40% διατηρούν οι συνιδρυτές της, Μάθιου Μπιουκάναν και Καρλ φον Ράντοου.

Εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, οι δύο ιδρυτές αναμένεται να παραμείνουν στην ηγεσία της εταιρείας, ενώ το Letterboxd πιθανότατα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ξεχωριστή πλατφόρμα. Οι New York Times σχεδιάζουν παράλληλα να αξιοποιήσουν τη διαφημιστική τους τεχνολογία για την εμπορική ανάπτυξή του.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής εφημερίδας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Από μια κοινότητα σινεφίλ σε πλατφόρμα 35 εκατομμυρίων χρηστών

Το Letterboxd ιδρύθηκε το 2011 στη Νέα Ζηλανδία και εξελίχθηκε σε μία από τις δημοφιλέστερες διαδικτυακές κοινότητες για τον κινηματογράφο.

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026 αριθμούσε περισσότερα από 30,7 εκατομμύρια μέλη, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 43%, ενώ τον Οκτώβριο πλησίαζε τα 35 εκατομμύρια.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν τις ταινίες που παρακολουθούν, να δημοσιεύουν κριτικές, να δημιουργούν λίστες και να ανακαλύπτουν νέες κινηματογραφικές προτάσεις.

Η επιρροή της έχει επεκταθεί και στην κινηματογραφική βιομηχανία, με ηθοποιούς και σκηνοθέτες να συμμετέχουν στη δημοφιλή σειρά συνεντεύξεων «Four Favorites».

Η στρατηγική των New York Times

Η πιθανή εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική των New York Times να επεκτείνουν τις ψηφιακές τους δραστηριότητες πέρα από την παραδοσιακή ενημέρωση.

Ο αμερικανικός όμιλος έχει ήδη αποκτήσει το αθλητικό μέσο The Athletic, την πλατφόρμα προτάσεων προϊόντων Wirecutter και το παιχνίδι Wordle, ενισχύοντας το πακέτο υπηρεσιών που προσφέρει στους συνδρομητές του.

Με 13,8 εκατομμύρια συνδρομητές και στόχο τα 15 εκατομμύρια έως το τέλος του 2027, οι New York Times βλέπουν στο Letterboxd μια ευκαιρία να προσεγγίσουν ένα νεότερο, ιδιαίτερα δραστήριο κοινό.

Το βασικό ερώτημα, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, είναι κατά πόσον η πλατφόρμα θα διατηρήσει τον ανεξάρτητο χαρακτήρα και την κουλτούρα που την έκαναν δημοφιλή στους φίλους του κινηματογράφου.

Με πληροφορίες από New York Times και Reuters.