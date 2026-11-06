Περνούν στην αντεπίθεση οι Google, Meta και TikTok: Προσφεύγουν κατά του νέου νόμου της Καλιφόρνιας για την προστασία ανηλίκων

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Ο νόμος, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο από τον κυβερνήτη της πολιτείας, Γκάβιν Νιούσομ, απαγορεύει σε εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να παρέχουν σε χρήστες κάτω των 16 ετών λειτουργίες όπως η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο και οι εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου.

Η νομοθεσία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027, βασίζεται στην εκτίμηση ότι τέτοιες λειτουργίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική υγεία των ανηλίκων και να αυξήσουν τον χρόνο παραμονής τους στις πλατφόρμες. Παράλληλα προβλέπει κυρώσεις για τις εταιρείες που δεν θα συμμορφώνονται.

Τα επιχειρήματα των τεχνολογικών κολοσσών

Οι τρεις εταιρείες υποστηρίζουν στις αγωγές τους ότι ο νόμος παραβιάζει την ελευθερία του λόγου και συγκρούεται με το Άρθρο 230 του αμερικανικού Νόμου περί Ευπρέπειας στις Επικοινωνίες (Communications Decency Act), το οποίο παρέχει νομική προστασία στις πλατφόρμες για περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι χρήστες τους.

Κατά την άποψή τους, η νομοθεσία περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν, προβάλλουν και προτείνουν περιεχόμενο στους χρήστες.

Οι αγωγές για τον εθισμό ανηλίκων

Η δικαστική διαμάχη εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενο αριθμό αγωγών που τις κατηγορούν ότι σχεδιάζουν προϊόντα τα οποία δημιουργούν εθισμό σε παιδιά και εφήβους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Μάρτιο η Meta και το YouTube καταδικάστηκαν σε υπόθεση στο Λος Άντζελες, καταβάλλοντας αποζημίωση ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε νεαρή γυναίκα που υποστήριξε ότι εθίστηκε στις υπηρεσίες τους.

Παράλληλα, η Meta κατέληξε πρόσφατα σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με 18χρονη από το Μισισίπι, η οποία είχε επίσης στραφεί νομικά κατά των TikTok και YouTube.

Η θέση της Meta και της Google

Ο εκπρόσωπος της Meta, Έντουαρντ Πάτερσον, υποστήριξε ότι ο νόμος δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και παρουσιάζεται η πληροφορία στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά της, η Google τόνισε ότι διαθέτει ήδη ειδικά μέτρα προστασίας για ανηλίκους στο YouTube, όπως η απενεργοποίηση της αυτόματης αναπαραγωγής βίντεο σε παιδικούς λογαριασμούς και η δυνατότητα γονικού ελέγχου για τη λειτουργία Shorts.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Ζοζέ Καστανιέντα, δήλωσε ότι οι γονείς είναι εκείνοι που πρέπει να λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις για τη χρήση των πλατφορμών από τα παιδιά τους.

Οι υποστηρικτές του νόμου απαντούν

Οι υποστηρικτές της νομοθεσίας απορρίπτουν τα επιχειρήματα των τεχνολογικών εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι κύριο μέλημά τους είναι η προστασία των επιχειρηματικών τους μοντέλων και όχι η υπεράσπιση της ελευθερίας έκφρασης.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Heat Initiative, Μπρουκ Ίστοκ, δήλωσε ότι οι πλατφόρμες επιδιώκουν να διατηρούν τα παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα στις υπηρεσίες τους και ότι ο πραγματικός στόχος των προσφυγών είναι η διατήρηση λειτουργιών που αυξάνουν την εξάρτηση των ανηλίκων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, το βασικό ζήτημα δεν είναι η ελευθερία του λόγου αλλά η δυνατότητα των εταιρειών να συνεχίσουν να αποκομίζουν κέρδη από μηχανισμούς που, σύμφωνα με τους επικριτές τους, αυξάνουν τον εθισμό και εκθέτουν τους ανήλικους χρήστες σε κινδύνους.