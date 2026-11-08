Την πρώτη της AI Digital Avatar, με την ονομασία «Amara», παρουσίασε η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στη Λευκωσία, εγκαινιάζοντας, όπως αναφέρει, ένα νέο κεφάλαιο στην ψηφιακή διπλωματία και την επικοινωνία με το κοινό.
Γνωρίστε την «Amara»: Η πρώτη AI ψηφιακή εκπρόσωπος της Ινδίας στην Κύπρο (βίντεο)
Η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στη Λευκωσία εγκαινιάζει μια νέα μορφή ψηφιακής διπλωματίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για ενημέρωση του κοινού σε προξενικά, πολιτιστικά και κοινοτικά ζητήματα.
Η παρουσίαση συνέπεσε με τους εορτασμούς του Diwali, της γιορτής των Φώτων, που συμβολίζει την ελπίδα, τη συντροφικότητα και τα νέα ξεκινήματα.
Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, η «Amara» θα αξιοποιείται μέσω βίντεο και ψηφιακών μηνυμάτων για ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα όπως:
- Υπηρεσίες διαβατηρίων, θεωρήσεων εισόδου (βίζες) και OCI.
- Προξενικές υπηρεσίες και διαδικασίες.
- Ινδικός πολιτισμός, φεστιβάλ και εορτασμοί.
- Κοινοτικές πρωτοβουλίες και ανακοινώσεις.
- Επιτεύγματα της Ινδίας και οι σχέσεις Ινδίας – Κύπρου.
Η Ύπατη Αρμοστεία χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία ως συνδυασμό παράδοσης και τεχνολογίας, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και της επαφής με τους πολίτες και την ινδική κοινότητα στην Κύπρο.
«Ριζωμένη στην παράδοση. Τροφοδοτούμενη από την τεχνολογία. Συνδέοντας τους ανθρώπους», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας.
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