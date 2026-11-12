Έπεσαν συστήματα της Microsoft – Πάνω από 100.000 αναφορές για διακοπές λειτουργίας

Όπως μεταδίδει το Global News, οι αναφορές για προβλήματα συνδεσιμότητας άρχισαν να αυξάνονται σημαντικά λίγο μετά το μεσημέρι, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Microsoft ανέφερε ότι διερευνά αναφορές χρηστών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στα γραμματοκιβώτια του Exchange Online μέσω διαφορετικών τρόπων σύνδεσης στην αμερικανική ήπειρο. Η εταιρεία παρέπεμψε τους χρήστες στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365, όπου το περιστατικό καταγράφεται με τον κωδικό EX1550543.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η εταιρεία διευκρίνισε ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάζει τη συνδεσιμότητα των υπηρεσιών Microsoft 365 σε χρήστες οποιασδήποτε γεωγραφικής περιοχής, ενώ σημείωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Η Microsoft ανέφερε επίσης ότι έχει εντοπίσει αυξημένο φόρτο σε τμήμα της υποδομής της, σε πολλαπλές περιοχές, εκτιμώντας ότι αυτό πιθανόν να συμβάλλει στα προβλήματα συνδεσιμότητας.

Γύρω στη 1:30 το μεσημέρι, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, η πλατφόρμα Downdetector κατέγραφε περισσότερες από 100.000 αναφορές για διακοπές λειτουργίας.