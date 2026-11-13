Παγκόσμιο χάος με το blackout στη Microsoft: Τι θα γίνει με τα email που δεν παραδόθηκαν – Η τελευταία ενημέρωση της εταιρείας

Η βλάβη ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) και επηρέασε κυρίως το Outlook και το Exchange Online, ενώ δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν επίσης στο Teams, στο Copilot και σε άλλες εφαρμογές του Microsoft 365.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11), η Microsoft ανακοίνωσε ότι παρατηρεί τα πρώτα σημάδια βελτίωσης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η δυναμικότητα των υπηρεσιών δεν έχει επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα.

Η εταιρεία επαναφέρει σταδιακά την κίνηση των χρηστών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα υπερφόρτωση των διακομιστών.

Microsoft is dealing with a major outage affecting its services worldwide. The disruption has been reported across 74 countries, with Outlook, Teams, Copilot and other Microsoft 365 tools affected. Users are facing email access issues, failed sign-ins and interrupted work. Microsoft is working on fixing the issue and bringing its services back online. — Bitinning (@bitinning) November 13, 2026

Τι θα γίνει με τα email που δεν παραδόθηκαν

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αφορά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκαν κατά τη διάρκεια της βλάβης, αλλά δεν έφτασαν στους παραλήπτες τους.

Για να περιορίσει τον κίνδυνο απώλειας μηνυμάτων, η Microsoft ανακοίνωσε ότι παρατείνει στις 48 ώρες το χρονικό περιθώριο κατά το οποίο τα συστήματα θα επιχειρούν εκ νέου την παράδοση των καθυστερημένων email.

Αυτό σημαίνει ότι μηνύματα που έχουν ήδη αποσταλεί, ακόμη και από άλλους παρόχους, όπως το Gmail, ενδέχεται να φτάσουν στους παραλήπτες τους με καθυστέρηση.

Προς το παρόν, η Microsoft δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένη ώρα για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών της.

Recovery actions are ongoing across affected Microsoft 365 infrastructure and progressing in phases. We’re seeing incremental improvement in several workloads, but service health remains variable and capacity has not yet fully returned to baseline. To protect delayed mail, we’ve extended the email timeout window to 48 hours while queue and backlog processing continues. A more comprehensive update can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/bVoAAh3D2G if the admin center is not available to you. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Προβλήματα σε τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες και υπουργεία

Οι επιπτώσεις της βλάβης επεκτάθηκαν πέρα από τους μεμονωμένους χρήστες, προκαλώντας δυσκολίες στη λειτουργία επιχειρήσεων, τραπεζών, αεροπορικών εταιρειών και δημόσιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Reuters, στην Ινδία οι αεροπορικές εταιρείες IndiGo και Akasa Air αντιμετώπισαν προβλήματα στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην Ταϊβάν επηρεάστηκαν χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ στην Ιαπωνία καταγράφηκαν δυσλειτουργίες στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του υπουργείου Οικονομικών.

Σε Αυστραλία και Σιγκαπούρη, στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τηλέφωνα και φαξ για την πραγματοποίηση και επιβεβαίωση συναλλαγών.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν επίσης στη διασύνδεση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, όπως εκείνων της OpenAI και της Anthropic, με υπηρεσίες της Microsoft.

Στην Ελλάδα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε ότι επηρεάστηκε κυρίως η ηλεκτρονική αλληλογραφία υπουργείων που χρησιμοποιούν διακομιστές της Microsoft.

Όπως διευκρίνισε, τα βασικά συστήματα του Δημοσίου εξακολουθούν να λειτουργούν, ενώ τα προβλήματα δεν είναι τέτοιας έκτασης ώστε να επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών.

Πόσοι χρήστες επηρεάστηκαν

Η πραγματική έκταση της βλάβης παραμένει άγνωστη, καθώς η Microsoft δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημο αριθμό επηρεαζόμενων χρηστών.

Σύμφωνα με το BBC, η πλατφόρμα Downdetector κατέγραψε περίπου 43.000 αναφορές προβλημάτων στο Outlook στις 09:00 το πρωί της Παρασκευής, ώρα Κύπρου.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναφορές είχαν ξεπεράσει τις 130.000 κατά την κορύφωση της βλάβης.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στο σύνολο των χρηστών που αντιμετώπισαν προβλήματα, καθώς καταγράφουν μόνο όσους επέλεξαν να υποβάλουν σχετική αναφορά.

Τι προκάλεσε το παγκόσμιο μπλακάουτ

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενημερώσεις, η βλάβη συνδέεται με την αιφνίδια διακοπή λειτουργίας μεγάλου αριθμού διακομιστών της Microsoft.

Η κίνηση των χρηστών μεταφέρθηκε στους υπόλοιπους διακομιστές, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στον αυξημένο φόρτο, προκαλώντας αλυσιδωτές δυσλειτουργίες.

Οι τεχνικοί της εταιρείας προχώρησαν σε επανεκκινήσεις και ανακατανομή της κίνησης, ωστόσο ορισμένα συστήματα παρουσίαζαν εκ νέου προβλήματα όταν αυξανόταν ο αριθμός των συνδέσεων.

Η Microsoft εξετάζει επίσης κατά πόσο πρόσφατες αλλαγές στις τεχνικές ρυθμίσεις συνέβαλαν στην εκδήλωση της βλάβης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η αρχική αιτία του προβλήματος, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με κυβερνοεπίθεση.

Η εταιρεία αναμένεται να δημοσιοποιήσει αναλυτική τεχνική έκθεση μετά την οριστική αποκατάσταση των υπηρεσιών της.

«Πάρτι» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Την ώρα που η Microsoft προσπαθεί να αποκαταστήσει τη λειτουργία των υπηρεσιών της, το μπλακάουτ έχει γίνει αφορμή για χιούμορ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εργαζόμενοι που εξαρτώνται καθημερινά από το Outlook και το Teams αντιμετωπίζουν με αρκετή δόση χιούμορ την αναγκαστική διακοπή της εργασίας τους, με αστεία και αναρτήσεις για το απρόσμενο «διάλειμμα» από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Για ορισμένους, η αδυναμία αποστολής email και συμμετοχής σε διαδικτυακές συσκέψεις μοιάζει με μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα μέσα στην εργάσιμη ημέρα, μετατρέποντας μια σοβαρή τεχνική βλάβη σε αφορμή για διαδικτυακό «πάρτι».