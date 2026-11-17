Σε ανακοίνωσή της, η συντεχνία περιγράφει τη δημιουργία της ΠΣΕ ως αποτέλεσμα μιας μακράς και δύσκολης πορείας, με διώξεις και αγώνες. Αναφέρει ότι κατά τις πρώτες δεκαετίες της αγγλοκρατίας οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν ακραία φτώχεια, ανεργία και εργοδοτική ασυδοσία, χωρίς κοινωνική ή νομοθετική προστασία.

Η ανακοίνωση αναφέρεται στις πρώτες συνδικαλιστικές προσπάθειες της δεκαετίας του 1920, στην ίδρυση της Συντεχνίας Υποδηματεργατών Λευκωσίας το 1931 ως της πρώτης επίσημης συντεχνίας, καθώς και στην ψήφιση του Περί Συντεχνιών Νόμου το 1932. Όπως σημειώνει, η εργατική τάξη αγωνίστηκε ενάντια στους μαυροπινακισμούς, τις απολύσεις και τις αντιδραστικές ενέργειες της αποικιοκρατίας.

Η 16η Νοεμβρίου 1941, σύμφωνα με την ΠΕΟ, αποτέλεσε σταθμό για την ενοποίηση και την αναβάθμιση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η ΠΣΕ ανέλαβε ρόλο καθοδηγητή και οργανωτή, συνένωσε μικρές τοπικές συντεχνίες σε παγκύπριες πολυκλαδικές οργανώσεις και οργάνωσε εργαζόμενους, μεταξύ άλλων μεταλλωρύχους της Λεύκας και του Μαυροβουνίου, οικοδόμους και κυβερνητικούς εργάτες. Η συντεχνία αναφέρει ότι η ΠΣΕ οργάνωσε μεγάλους απεργιακούς αγώνες, όπως εκείνον της 1ης Μαρτίου για τον Τιμάριθμο.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η αποικιοκρατική διοίκηση προσήγαγε σε δίκη και φυλάκισε 18 ηγέτες της ΠΣΕ για τη συνδικαλιστική και πατριωτική τους δράση. Το κίνημα, ωστόσο, δεν κάμφθηκε και, τον Μάρτιο του 1946, ιδρύθηκε η ΠΕΟ, η οποία συνέχισε και διεύρυνε το έργο της ΠΣΕ. Όπως σημειώνεται, μέσα από τους αγώνες κατακτήθηκαν το οκτάωρο, οι κοινωνικές ασφαλίσεις, οι συλλογικές συμβάσεις και η αξιοπρέπεια στην εργασία.

«Ογδόντα πέντε χρόνια μετά, τιμούμε με ευγνωμοσύνη και περηφάνια όλους εκείνους τους πρωτοπόρους που με αυτοθυσία θεμελίωσαν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα», αναφέρει η ΠΕΟ. Η ιστορία της ΠΣΕ–ΠΕΟ, προσθέτει, διδάσκει ότι «κανένα δικαίωμα δεν χαρίστηκε στους εργαζόμενους· όλα κατακτήθηκαν με ενότητα, οργάνωση και ανυποχώρητη ταξική πάλη».

Η συντεχνία υπογραμμίζει ότι τα μηνύματα αυτά παραμένουν επίκαιρα, καθώς, όπως αναφέρει, η ακρίβεια, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων και οι κοινωνικές ανισότητες επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων. Δηλώνει ότι συνεχίζει τον αγώνα για υψηλότερους μισθούς και προστασία της αγοραστικής τους δύναμης, για καθολική εφαρμογή και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους, αξιοπρεπείς συντάξεις και συνθήκες εργασίας και ζωής για όλους τους εργαζομένους, Κύπριους και μετανάστες.

Καταλήγοντας, η ΠΕΟ αναφέρει ότι η ΠΣΕ–ΠΕΟ, κοινό δημιούργημα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργατών, συνεχίζει τον αγώνα για αποτίναξη της κατοχής και επανένωση του τόπου και του λαού σε Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Καλεί τους εργαζομένους, και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, να συσπειρωθούν στις συντεχνίες της και δηλώνει ότι συνεχίζει την πορεία που χάραξαν οι πρωτοπόροι του 1941, με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την προκοπή.

Πηγή: ΚΥΠΕ