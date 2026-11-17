Βίντεο από το πασχαλινό έθιμο της λαμπρατζιάς έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τον παραπλανητικό ισχυρισμό ότι καταγράφει επεισόδια και λεηλασίες κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαδηλώσεων στη Γερμανία.
Βίντεο από λαμπρατζιά παρουσιάζεται ως επεισόδια στη Γερμανία - Η διαδρομή της παραπληροφόρησης και ο γεωεντοπισμός στη Λεμεσό
Πλάνα από λαμπρατζιά του Πάσχα του 2024 στον Άγιο Νικόλαο Λεμεσού παρουσιάστηκαν ως επεισόδια και λεηλασίες σε πρόσφατες διαδηλώσεις στη Γερμανία
Η πραγματική προέλευση του υλικού αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των Ellinika Hoaxes και σύμφωνα με το δημοσίευμα στις 13 Νοεμβρίου, το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει καμία σχέση με τις κινητοποιήσεις της νεολαίας στη Γερμανία. Αντίθετα, καταγράφει το άναμμα λαμπρατζιάς στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, κατά τον εορτασμό του Πάσχα το 2024.
Στα πλάνα διακρίνεται μια μεγάλη φωτιά από στοιβαγμένες ξύλινες παλέτες, γύρω από την οποία έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ενώ ακούγεται και ένας δυνατός ήχος που παραπέμπει σε έκρηξη.
Το υλικό αναπαράχθηκε σε ιστοσελίδες και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενο από ισχυρισμούς ότι απεικονίζει επεισόδια στις πρόσφατες διαδηλώσεις της Γενιάς Ζ στη Γερμανία.
Πώς εντοπίστηκε η πραγματική προέλευση
Η έρευνα των Ellinika Hoaxes οδήγησε σε παλαιότερη δημοσίευση του βίντεο στο TikTok από τη σελίδα RoadReportCY, η οποία τοποθετεί το περιστατικό στις 5 Μαΐου 2024, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.
Στη λεζάντα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για πασχαλινό εορτασμό στη Λεμεσό, ενώ χρησιμοποιείται και η ετικέτα «λαμπρατζιά».
Οι ερευνητές προχώρησαν επίσης σε γεωεντοπισμό του σημείου λήψης, συγκρίνοντας τα κτήρια που εμφανίζονται στο βίντεο με εικόνες από το Google Maps.
Εντόπισαν χαρακτηριστικό κτήριο με στρογγυλεμένη οροφή κοντά στη συμβολή των οδών Γρίβα Διγενή και Λάμπρου Πορφύρα, καθώς και το κτήριο όπου στεγάζεται η εταιρεία παιχνιδιών GDEV.
Η σύγκριση των κτηρίων και της γύρω περιοχής επιβεβαίωσε ότι τα πλάνα καταγράφηκαν σε χώρο στάθμευσης κοντά στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.
Πώς συνδέθηκε με τις διαδηλώσεις στη Γερμανία
Το βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί εκ νέου με αφορμή τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου 2026 στη Γερμανία.
Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν χιλιάδες νέοι, με βασικά αιτήματα, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης. Ορισμένες κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια και συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.
Ωστόσο, τα συγκεκριμένα πλάνα από τη Λεμεσό δεν σχετίζονται με κανένα από αυτά τα περιστατικά.
Ο παραπλανητικός ισχυρισμός εξετάστηκε και από άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ελέγχου γεγονότων, μεταξύ των οποίων το AFP και η γαλλική εφημερίδα Libération.
Όπως καταλήγουν τα Ellinika Hoaxes, το βίντεο είναι αυθεντικό, αλλά παρουσιάστηκε με ψευδές πλαίσιο. Δεν καταγράφει λεηλασίες ή επεισόδια στη Γερμανία, αλλά το κυπριακό έθιμο της λαμπρατζιάς στη Λεμεσό, τον Μάιο του 2024.
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