Η πραγματική προέλευση του υλικού αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των Ellinika Hoaxes και σύμφωνα με το δημοσίευμα στις 13 Νοεμβρίου, το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει καμία σχέση με τις κινητοποιήσεις της νεολαίας στη Γερμανία. Αντίθετα, καταγράφει το άναμμα λαμπρατζιάς στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, κατά τον εορτασμό του Πάσχα το 2024.

Στα πλάνα διακρίνεται μια μεγάλη φωτιά από στοιβαγμένες ξύλινες παλέτες, γύρω από την οποία έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ενώ ακούγεται και ένας δυνατός ήχος που παραπέμπει σε έκρηξη.

Το υλικό αναπαράχθηκε σε ιστοσελίδες και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενο από ισχυρισμούς ότι απεικονίζει επεισόδια στις πρόσφατες διαδηλώσεις της Γενιάς Ζ στη Γερμανία.