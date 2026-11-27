«Έχουμε κάνει πρόταση για τον νόμο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, για να μειωθεί ο αριθμός των εμβρύων που μεταφέρονται. Υπάρχει πρόβλημα με το θέμα των μεγάλων σε ηλικία εγκύων και πρέπει να το δούμε», ανέφερε η δρ Ελισαίου. Η ίδια ενέταξε την εισήγηση στη συζήτηση για τις αιτίες της προωρότητας. Οι ηλικίες, οι κύκλοι εξωσωματικής και τυχόν εξαιρέσεις που καλύπτει η πρόταση, μένει να διευκρινιστούν.

Η αλλαγή του 2023

Ο αριθμός των εμβρύων που μπορούν να μεταφερθούν είχε ήδη περιοριστεί με την τροποποίηση του άρθρου 28 το 2023. Προηγουμένως, ο νόμος επέτρεπε έως δύο έμβρυα «μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους» και έως τρία για γυναίκες ηλικίας 39 έως 50 ετών. Με την τροποποίηση, για τις γυναίκες κάτω των 39, προβλέπεται ένα έμβρυο στους πρώτους δύο κύκλους και δύο σε κάθε επόμενο, ενώ για τις γυναίκες 39 ετών και άνω, το όριο είναι δύο. Η μεταφορά ενός εμβρύου περιλαμβάνεται ήδη στις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας ως μέτρο για τη μείωση των πολύδυμων κυήσεων. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ανέφερε στη συνεδρία ότι μετά την αναθεώρηση του νόμου, ενισχύθηκε η εποπτεία των μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όπως εξήγησε, γίνονται επιτόπιες επιθεωρήσεις, δίνονται συστάσεις και ακολουθούν επανέλεγχοι για να διαπιστωθεί αν οι μονάδες συμμορφώθηκαν. Παράλληλα, αναπτύσσεται σύστημα συλλογής δεδομένων από τις μονάδες.

Προωρότητα σε αριθμούς

Η εισήγηση τέθηκε στη συζήτηση για μια αυτοτελή εθνική στρατηγική για την προωρότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε το Birth Forward, το 2024 το 1.4% των γεννήσεων στην Κύπρο καταγράφηκε πριν από τις 32 εβδομάδες κύησης και το 11.5% μεταξύ 32 και 36 εβδομάδων. Για τη δεύτερη κατηγορία, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος που αναφέρει το υπόμνημα είναι περίπου 6%. Οι πολλαπλές γεννήσεις εκτιμάται ότι αποτελούν 4.5%–5% του συνόλου στην Κύπρο, έναντι περίπου 3.1% στην Ευρώπη. Το Birth Forward εκτιμά ότι οι πολλαπλές κυήσεις αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο έως ένα τρίτο των πρόωρων γεννήσεων μεταξύ 32 και 36 εβδομάδων στην Κύπρο. Ζητά να αξιολογηθούν οι πρακτικές εμβρυομεταφοράς και η τήρηση της νομοθεσίας στις μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ζητά επίσης να διερευνηθούν οι αιτίες της προωρότητας στις μονήρεις κυήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών.

Η εβδομάδα κύησης

Η εβδομάδα κύησης κατά τον τοκετό είναι ένα από τα στοιχεία που ο ΟΑΥ θα αξιολογεί συστηματικά στο ΓεΣΥ, όπως ανέφερε στην Επιτροπή Υγείας η διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας του Οργανισμού, δρ Μόνικα Κυριάκου. Η καταγραφή εντάσσεται στους δείκτες ποιότητας που έχει εισαγάγει ο ΟΑΥ στο πλαίσιο της κλινικής οδηγίας για τις καισαρικές τομές. Τα δεδομένα, είπε, θα κοινοποιούνται στους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να σχεδιάζονται παρεμβάσεις όπου χρειάζονται. Στο σκέλος της πρόληψης, ο ΟΑΥ ενημερώνει με γραπτό μήνυμα τις εγκύους για τις υπηρεσίες μαιών που μπορούν να λάβουν μέσω του ΓεΣΥ. Σε συνεργασία με την Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής, εξέδωσε επίσης συστάσεις για το πότε ένας τοκετός υψηλού κινδύνου πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένο κέντρο με δυνατότητα άμεσης φροντίδας του νεογνού. Για τις περιπτώσεις αυτές, πρόσθεσε η δρ Κυριάκου, ο ΟΑΥ ενίσχυσε την παρουσία και την αποζημίωση νεογνολόγου, όπου η παρουσία του είναι εφικτή.