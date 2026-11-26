Νέα δεδομένα για τη δυνατότητα της ανθρωπότητας να προστατεύσει τη Γη από ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με αστεροειδή φέρνουν στο φως οι εντυπωσιακές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.
Η ανθρωπότητα άλλαξε την πορεία ενός αστεροειδούς και τώρα βλέπει το αποτέλεσμα
Εντυπωσιακές εικόνες από το διάστημα αποκαλύπτουν έναν κρατήρα μεγέθους σταδίου, τον οποίο δημιούργησε η πρόσκρουση διαστημικού σκάφους της NASA
Όπως μεταδίδει το Reuters, το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος Hera κατέγραψε τις συνέπειες της ιστορικής πρόσκρουσης του διαστημικού σκάφους DART της NASA στον αστεροειδή Δίμορφο, τον Σεπτέμβριο του 2022.
Οι εικόνες αποκαλύπτουν ότι η πρόσκρουση δημιούργησε έναν τεράστιο κρατήρα, μεγέθους σταδίου, μεταβάλλοντας σημαντικά το σχήμα του ουράνιου σώματος.
Η αποστολή DART αποτέλεσε την πρώτη δοκιμή τεχνολογίας πλανητικής άμυνας, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εφικτή η αλλαγή της τροχιάς ενός αστεροειδούς μέσω της ελεγχόμενης πρόσκρουσης ενός διαστημικού σκάφους.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, οι επιστήμονες έχουν πλέον στη διάθεσή τους κοντινές εικόνες του αστεροειδούς, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να μελετήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιπτώσεις της πρόσκρουσης.
Τα δεδομένα αναμένεται να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών πλανητικής άμυνας, σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο ουράνιο σώμα με τροχιά που θα μπορούσε να απειλήσει τη Γη.
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