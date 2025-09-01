Τα 6 μεγάλα ερωτηματικά για το Διάστημα

Παρά τις τεράστιες επιστημονικές προόδους, το Σύμπαν εξακολουθεί να είναι γεμάτο ερωτηματικά. Αν και σήμερα γνωρίζουμε πολλά περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν, κάθε απάντηση φαίνεται να γεννά νέες απορίες. Η φύση δείχνει πολύπλοκη, μυστηριώδης και συχνά πέρα από τα όρια της ανθρώπινης κατανόησης. Ακολουθούν έξι από τις πιο βασανιστικές ερωτήσεις για το Διάστημα — ερωτήσεις που κανείς, ακόμα, δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά.

1. Γιατί μπορούμε να δούμε μόλις το 5% του Σύμπαντος;

Το 95% του Σύμπαντος αποτελείται από σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια — δύο έννοιες που δεν μπορούμε να δούμε ούτε να αντιληφθούμε άμεσα. Η σκοτεινή ενέργεια, η οποία υπολογίζεται πως καλύπτει περίπου το 68% του Σύμπαντος, θεωρείται υπεύθυνη για την επιταχυνόμενη διαστολή του. Η σκοτεινή ύλη, περίπου 27%, δεν εκπέμπει ή αντανακλά φως, αλλά η βαρυτική της επίδραση στους γαλαξίες αποκαλύπτει την ύπαρξή της. Η γνωστή ύλη — αυτή που απαρτίζει εμάς, τους πλανήτες και τα άστρα — είναι μόλις το 4.9% του συνόλου.

2. Τι γίνεται στον Άρη; (με ένθετο δίπλα)

Ο «κόκκινος πλανήτης» έχει απασχολήσει έντονα την επιστημονική κοινότητα, ειδικά μετά τις πρόσφατες ανακαλύψεις της NASA. Υπήρξε περίοδος που στον Άρη υπήρχαν ωκεανοί, και πιθανόν, μορφές ζωής. Ακόμα και σήμερα, το νερό δεν έχει εξαφανιστεί πλήρως, και υπάρχουν υποψίες για υπόγεια υδάτινα αποθέματα. Η ερώτηση αν υπάρχει ή υπήρξε ζωή εκεί, ίσως απαντηθεί μελλοντικά από τις επανδρωμένες αποστολές..

3. Από πού έρχονται οι κοσμικές ακτίνες;

Συνεχώς «πέφτουν» στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας από το απώτερο Διάστημα, αλλά κανείς δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. Οι κοσμικές ακτίνες είναι ένα είδος ακτινοβολίας, δημιουργημένο από σωματίδια πολύ υψηλών ενεργειών. Ο Ήλιος είναι μια πηγή κοσμικής ακτινοβολίας, πολύ χαμηλής ενέργειας. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «ηλιακός άνεμος». Ωστόσο, δεν είναι το ίδιο εύκολο να εντοπίσουμε την πηγή προέλευσης των σωματιδίων υψηλότερης ενέργειας. Η συστροφή τους και η επίδραση των μαγνητικών πεδίων του διαστρικού Διαστήματος εξαφανίζει τα ίχνη τους.

4. Γιατί η ύλη είναι περισσότερη από την αντιύλη;

Σύμφωνα με τη θεωρία του Big Bang, ύλη και αντιύλη θα έπρεπε να έχουν παραχθεί σε ίσες ποσότητες και να αλληλοεξουδετερωθούν. Όμως, για κάποιον άγνωστο λόγο, η ύλη επικράτησε — γεγονός που επιτρέπει την ύπαρξή μας. Αυτή η διαφορά, που δεν εξηγείται ακόμη πλήρως, ίσως οφείλεται σε κάποια ανωμαλία στους θεμελιώδεις νόμους της φυσικής.

5. Πώς ξεκίνησε η ζωή στη Γη;

Είναι από τις βασικότερες απορίες όλων των εποχών. Αυτή είναι και η θεωρία που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετοί που πιστεύουν πως η ζωή «γεννήθηκε» με πιο ομαλό τρόπο. Τα απλά μόρια, μέσω χημικών αντιδράσεων, ξεκίνησαν να συνθέτουν πολυπλοκότερα μόρια, τα οποία με τη σειρά τους συνδυάστηκαν, για να παράξουν τα απαραίτητα συστατικά της ζωής, όπως για παράδειγμα το RNA. Κάπως έτσι άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί. Όπως και να έχει πάντως, η ζωή στον πλανήτη μας είναι προϊόν μιας σειράς από... διαβολικές συμπτώσεις.

6. Πότε θα είναι το τέλος του κόσμου;

Οι αστροφυσικοί υπολογίζουν ότι σε περίπου 6 δισεκατομμύρια χρόνια η Γη θα εξαφανιστεί, αφού ο Ήλιος πρόκειται να σβήσει κάνοντας τον πλανήτη μας «σκόνη». Τι ισχύει όμως για τον υπόλοιπο κόσμο; Αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορεί να ερεθίσει τη φαντασία πολλών επιστημόνων. Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις γύρω από το τέλος του κόσμου, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει σαφής απάντηση.