WhatsApp: Πώς θα «προστατεύσετε» τις συνομιλίες σας από το Meta AI

Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ενσωμάτωση ΑΙ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και βιντεοκλήσεων WhatsApp.

Οι προγραμματιστές της ωστόσο αναφέρουν ότι το Meta AI είναι «μια προαιρετική υπηρεσία από τη Meta που μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις, ή να βοηθήσει στη δημιουργία νέων ιδεών». Η πλατφόρμα συνεχίζει να υπόσχεται ότι «τα προσωπικά μηνύματα των χρηστών και οι κλήσεις προστατεύονται με κρυπτογράφηση από άκρη σε άκρη, που σημαίνει ότι κανείς εκτός της συνομιλίας, ούτε το WhatsApp, ούτε η Meta, μπορεί να τα διαβάσει ή να τα ακούσει». Ωστόσο, η δήλωση αυτή δεν καθησύχασε τους χρήστες της εφαρμογής...

Παρακάτω θα δείτε πώς μπορείτε να μπλοκάρετε το Meta AI από όλες τις συνομιλίες σας προκειμένου να διατηρήσετε τον έλεγχο της ιδιωτικότητάς σας.

Πώς να αφαιρέσετε το Meta AI από το WhatsApp

Σύμφωνα με το forbes.com, η ρύθμιση αυτή εμπόδιζει τη χρήση του MetaAI σε συγκεκριμένες συνομιλίες, αποτρέποντας το AI από το να «μπει» σε αυτές.

  1. Αρχικά ανοίξτε την εφαρμογή WhatsApp.
    Μπείτε σε όποια συνομιλία θέλετε - είτε ατομική είτε ομαδική.
    Πατήστε το όνομα της συνομιλίας (π.χ. του ατόμου ή του γκρουπ) για να ανοίξουν οι ρυθμίσεις.
    Κάντε κύλιση προς τα κάτω και βρείτε την επιλογή «Προηγμένο Απόρρητο Συνομιλίας» (Advanced Chat Privacy).
    Ενεργοποίησέ την (ON).
    Γιατί να ενεργοποιήσετε το «Προηγμένο Απόρρητο Συνομιλίας»

Το «Προηγμένο Απόρρητο Συνομιλίας» συνιστάται καθώς:

  • Εμποδίζει την εξαγωγή ολόκληρου του ιστορικού συνομιλιών – χρήσιμο για την προστασία των δεδομένων σας.
  • Σταματά την αυτόματη λήψη πολυμέσων - καλό μέτρο ασφαλείας, αφού εικόνες μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό.
  • Και φυσικά, αφαιρεί το Meta AI.

Πηγή: cnn.gr

