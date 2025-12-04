Κομισιόν: Ισχυρή εφαρμογή κανόνων και ενεργός ρόλος κοινωνικών εταίρων απαραίτητα για ποιότητα εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις Βρυξέλλες τον οδικό χάρτη για τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και τη δημιουργία θέσεων που θα αντέχουν στις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές των επόμενων ετών. Παράλληλα, δρομολογήθηκε η πρώτη φάση της διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη για τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, ένα νέο νομοθετικό εργαλείο που θα προταθεί το 2026, με στόχο την προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Στον οδικό χάρτη, η Επιτροπή επικεντρώνεται στη δημιουργία και στη διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας, στον εκσυγχρονισμό των κανόνων εργασίας, στη στήριξη εργαζομένων και εργοδοτών στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και στη διασφάλιση της πρόσβασης σε δικαιώματα και δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το κείμενο βασίστηκε σε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με περίπου 200 οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και περισσότερες από 50 συζητήσεις σε όλα τα κράτη μέλη.

Σχετικά με την πράξη για τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, η Επιτροπή ξεκινά διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για θέματα όπως η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αλγοριθμικής διαχείρισης στο χώρο εργασίας, οι νέοι κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, οι συνέπειες των εκτεταμένων αλυσίδων υπεργολαβίας και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η Επιτροπή τονίζει, επίσης, την ανάγκη ισχυρής επιβολής των κανόνων και ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, καθώς η αδήλωτη εργασία και η ελλιπής εφαρμογή της νομοθεσίας υπονομεύουν την ποιότητα της εργασίας και τον υγιή ανταγωνισμό.

Στο περιθώριο της παρουσίασης του πακέτου, η Επίτροπος Εργασίας, Ροξάνα Μινζάτου, δέχθηκε ερωτήσεις δημοσιογράφων και προχώρησε σε διευκρινίσεις. Ερωτηθείσα για το αν η κατάσταση της απασχόλησης στην Ιταλία παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη αδυναμία, εξήγησε ότι παραποιήθηκαν λεγόμενά της, κάνοντας λόγο για «θετικές τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία δύο χρόνια.

Στην Ιταλία, για παράδειγμα, η απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 6,7% και το ποσοστό ανεργίας μειώνεται», ανέφερε. Τόνισε, όμως, ότι «ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν αρκετά κράτη μέλη είναι η εξέλιξη των πραγματικών μισθών» και πρόσθεσε πως «στην Ιταλία, το 2024, οι πραγματικοί μισθοί δείχνουν σημάδια ανάκαμψης μετά από χρόνια πτώσης, ενώ οι ονομαστικοί μισθοί αναμένεται να αυξηθούν περίπου κατά 2,7%». Η ίδια υπογράμμισε ότι «οι αριθμοί είναι ενθαρρυντικοί» και ότι συνεργάζεται στενά με τις ιταλικές αρχές, «ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, χρηματοδοτικά και μη, για τη βελτίωση της ανάκαμψης των πραγματικών μισθών σε ολόκληρη την Ένωση».

Σχετικά με την Ελλάδα και τη νομοθέτηση του 13ωρου τον περασμένο Οκτώβριο, η Επίτροπος σχολίασε ότι «η Ελλάδα έχει ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή της να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε την ανάλυση του κειμένου σε σχέση με την ευρωπαϊκή οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Πρόκειται για μια τεχνικά απαιτητική διαδικασία και δεν μπορώ να σχολιάσω πριν ολοκληρωθεί».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «η Επιτροπή έχει προτείνει τα τελευταία χρόνια μια σειρά πρωτοβουλιών για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής» και είπε ότι επίκεινται νέες νομοθετικές προτάσεις που αφορούν τις συνθήκες εργασίας στον τομέα της φροντίδας. Ακόμη, χαρακτήρισε την υπογραφή της νέας κοινωνικής συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ως «σημαντικό και ιστορικό ορόσημο». Τόνισε επίσης πως «η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η ορθή μεταφορά της οδηγίας για τους κατώτατους μισθούς αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη βελτίωση της εργασιακής ποιότητας στην ΕΕ».

Η Επιτροπή αναμένεται να συνεχίσει τις επαφές με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να ολοκληρωθεί η ανάλυση των νομοθετικών προτάσεων και να οριστικοποιηθεί το νέο πλαίσιο το 2026.

