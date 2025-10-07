ΙδΕΚ: Συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο STS Forum 2025 στο Κιότο της Ιαπωνίας

Στο πλαίσιο του Science and Technology for Society Forum 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 5–6 Οκτωβρίου στο Κιότο, Ιαπωνίας, ο Πρόεδρος του ΔΣ Δημήτρης Σκουρίδης και ο Γενικός Διευθυντής Θεόδωρος Λουκαΐδης πραγματοποίησαν συναντήσεις με εξέχουσες προσωπικότητες του διεθνούς χώρου της Έρευνας και Καινοτομίας.

Μεταξύ άλλων, αντάλλαξαν απόψεις με:

Marcia McNutt, Πρόεδρο της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών, για την ανάγκη επανασχεδιασμού των συστημάτων αξιολόγησης της έρευνας, με έμφαση στην αξιοποίηση της γνώσης και τη δημιουργία ευκαιριών σταδιοδρομίας για νέους ερευνητές.

Maria Leptin, Πρόεδρο του European Research Council, για το νέο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ, τον προϋπολογισμό για έρευνα αιχμής και δράσεις υποστήριξης νέων επιστημόνων.

Alexandra van Huffelen, Πρόεδρο του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Radboud της Ολλανδίας, για συνεργασίες σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί, η τεχνητή νοημοσύνη και η νευροεπιστήμη.

Οι εκπρόσωποι του ΙδΕΚ συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση υψηλού επιπέδου των Χρηματοδοτικών Οργανισμών Έρευνας & Καινοτομίας, όπου συζητήθηκε εκτενώς η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη και ο ρόλος των οργανισμών στην ενίσχυση του ταλέντου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, αντάλλαξαν καλές πρακτικές με:

Tsuyoshi Sugino, Πρόεδρο της Japan Society for the Promotion of Science

Δρ Wiparat De-ong, Εκτελεστική Διευθύντρια του National Research Council of Thailand

Prof Alejandro Adem, Πρόεδρο του Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

Δρ Georg B. Schutte, Ανώτερο Εκτελεστικό Σύμβουλο του Volkswagen Foundation

Andre Kudelski, Πρόεδρο του Innosuisse, Ελβετίας

Είχαν επίσης σύντομες συναντήσεις με την Prof Mari Sundli Tveit, Ανώτερη Εκτελεστική Διευθύντρια, Research Council of Norway, Lars Hultman, Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή του Swedish Foundation for Strategic Research, Fulifhelo Nelwamondo, Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή, NRF Νοτίου Αφρικής, Prof Tuula Linna, Πρόεδρο Φινλανδικής Ακαδημίας Επιστημών και Γραμμάτων.

Ο κος Σκουρίδης είχε επίσης σύντομες συναντήσεις με τους Edward Screven, Μέλος ΔΣ Ampere Computer Holdings, Δρ Harrick Vin, CTO, Tata Consultancy Services, Δρ Aswani Kumar, Ανώτερο Σύμβουλο Ανωτάτου Δικαστηρίου Ινδίας, Δρ Michael Stampfer, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Vienna Science and Technology Fund, Δρ Mona Nemer, Chief Science Advisor Καναδά και τον Δρ John Roche, Chief Science Advisor του Πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας.

Τα μέλη της αποστολής του ΙδΕΚ παρακολούθησαν επίσης διαλέξεις και συμμετείχαν σε συζητήσεις για τη συνεργασία ακαδημίας–επιχειρήσεων, την επανακατάρτιση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, την εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο και την πράσινη ενέργεια.