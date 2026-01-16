Oι άνθρωποι γίνονται στόχος των κουνουπιών εξαιτίας απώλειας της βιοποικιλότητας

Τα κουνούπια που προηγουμένως τρέφονταν με μια μεγάλη ποικιλία ξενιστών μπορεί να βρίσκουν νέους ανθρώπινους στόχους, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Ecology and Evolution και την αναμεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο Εfe.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, που επισημαίνουν ότι χρειάζεται περισσότερη ανάλυση των δεδομένων, η διερεύνηση της διατροφικής συμπεριφοράς των κουνουπιών είναι θεμελιώδης για την κατανόηση της οικολογικής και επιδημιολογικής δυναμικής των παθογόνων που μεταδίδουν.

Και τα τσιμπήματα κουνουπιών είναι κάτι περισσότερο από μια απλή φαγούρα καθώς τα μολυσμένα κουνούπια μεταδίδουν ιούς όπως ο κίτρινος πυρετός, ο δάγκειος πυρετός, ο ιός Ζίκα και ο ιός τσικουνγκούνια, οι οποίοι προκαλούν ασθένειες που απειλούν σοβαρά την ανθρώπινη υγεία και μπορούν να έχουν δυσμενείς μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Η μελέτη επικεντρώνεται στο Δάσος του Ατλαντικού, το οποίο εκτείνεται κατά μήκος των ακτών της Βραζιλίας και φιλοξενεί εκατοντάδες είδη πτηνών, αμφιβίων, ερπετών, θηλαστικών και ψαριών. Ωστόσο, λόγω της ανθρώπινης επέκτασης, μόνο το ένα τρίτο της αρχικής του έκτασης παραμένει άθικτο, σύμφωνα με τη μελέτη.

Ως αποτέλεσμα, τα κουνούπια αλλάζουν τις συνήθειες και τα ενδιαιτήματά τους και πλησιάζουν τους ανθρώπους από τους οποίους και τρέφονται.

«Αποδεικνύουμε ότι τα είδη κουνουπιών που μελετήσαμε στο Δάσος έχουν σαφή προτίμηση να τρέφονται με ανθρώπους», λέει ο Τζερόνιμο Αλσενάρ από το Ινστιτούτο Oswaldo Cruz στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Αυτό είναι κρίσιμο επειδή σε ένα περιβάλλον όπως το Δάσος του Ατλαντικού, με μεγάλη ποικιλία πιθανών ξενιστών σπονδυλωτών, η προτίμηση για τους ανθρώπους αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης παθογόνων, προσθέτει ο Σέργιο Ματσάδο, από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Για τη μελέτη τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν φωτοπαγίδες για να πιάσουν κουνούπια σε δύο φυσικά καταφύγια στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Στο εργαστήριο, τα θηλυκά κουνούπια διαχωρίστηκαν για ανάλυση. Οι ερευνητές εξήγαγαν DNA από το αίμα τους και χρησιμοποίησαν αλληλούχιση για να αναλύσουν ένα συγκεκριμένο γονίδιο που λειτουργεί ως μοναδικός γραμμωτός κώδικας για κάθε είδος σπονδυλωτού.

Συγκρίνοντας τους γραμμωτούς κώδικες που βρέθηκαν στο αίμα με μια βάση δεδομένων, μπόρεσαν να προσδιορίσουν με ποιο ζώο είχε τραφεί το κουνούπι.

Από συνολικά 1.714 κουνούπια, που ανήκαν σε 52 είδη, 145 θηλυκά ήταν διογκωμένα με αίμα. Τα αιματάλευρα που καταναλώθηκαν από 24 δείγματα μπορούσαν να αναγνωριστούν. Αυτά προέρχονταν από 18 ανθρώπους, ένα αμφίβιο, έξι πτηνά, ένα κυνοειδές και ένα ποντίκι. Μερικά από αυτά τα αιματάλευρα προέρχονταν από πολλαπλές πηγές.

Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι πολλαπλοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προτίμησή τους για το αίμα των ανθρώπων.

Η συμπεριφορά των κουνουπιών είναι περίπλοκη, εξηγεί ο Αλσερνάρ. "Αν και ορισμένα είδη κουνουπιών μπορεί να έχουν έμφυτες προτιμήσεις, η διαθεσιμότητα και η εγγύτητα του ξενιστή είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες."

Παρόλο που πρόκειται για μια αρχική μελέτη και απαιτείται περαιτέρω έρευνα με περισσότερα δεδομένα και πιο ακριβείς μεθόδους, τα αποτελέσματα μπορούν ήδη να συμβάλουν στην ανάπτυξη βελτιωμένων πολιτικών και στρατηγικών για τον έλεγχο των κουνουπιών που μεταφέρουν ασθένειες και να βοηθήσουν στην πρόβλεψη και πρόληψη μελλοντικών επιδημιών, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Πηγή: ΚΥΠΕ