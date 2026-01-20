Η Βρετανία εξετάζει περιορισμούς στα κοινωνικά δίκτυα για ανηλίκους

Η Βρετανία ξεκίνησε τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά, ανοίγοντας τον δρόμο ακόμη και για την πιθανή απαγόρευση πρόσβασης, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει επίσης αυστηρότερες κατευθυντήριες οδηγίες για τα σχολεία, με επίκεντρο τη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση θα εξετάσει διεθνή στοιχεία και εμπειρίες σχετικά με τις προτάσεις που έχουν τεθεί στο τραπέζι, αξιολογώντας κατά πόσο μια τέτοια απαγόρευση θα ήταν αποτελεσματική και εφόσον εφαρμοστεί, πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί στην πράξη.

Στο πλαίσιο αυτό, υπουργοί θα επισκεφθούν την Αυστραλία, η οποία τον περασμένο μήνα έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε τα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών, με στόχο τη μελέτη και αξιοποίηση της εμπειρίας από το καθεστώς που έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν προσδιόρισε συγκεκριμένο ηλικιακό όριο, ωστόσο διευκρίνισε ότι εξετάζει μια απαγόρευση «για παιδιά κάτω από μια ορισμένη ηλικία», παράλληλα με άλλα μέτρα, όπως αυστηρότερους ελέγχους ηλικίας και την επανεξέταση του κατά πόσο το ισχύον ψηφιακό όριο συναίνεσης είναι υπερβολικά χαμηλό.

Οι ανησυχίες έχουν ενταθεί περαιτέρω από τη ραγδαία εξάπλωση περιεχομένου που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή τη δημόσια κατακραυγή που προκάλεσαν πρόσφατα αναφορές ότι το chatbot Grok AI του Έλον Μασκ παρήγαγε σεξουαλικές εικόνες χωρίς συναίνεση, συμπεριλαμβανομένων εικόνων ανηλίκων.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για πλήρη απαγόρευση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που «γδύνουν» ψηφιακά εικόνες, ενώ παράλληλα εργάζεται για να αποτρέψει τα παιδιά από το να τραβούν, μοιράζονται ή προβάλλουν γυμνές εικόνες στις συσκευές τους.

Πηγή: Reuters/ertnews