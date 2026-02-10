Συναγερμός από Μακρόν: Η Ευρώπη σε γεωπολιτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στη μέγγενη των ΗΠΑ και της Κίνας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

ΑΚΕΛ προς κυβέρνηση: Σιωπή τέλος για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – Ζητά ξεκάθαρη απάντηση από τον Πρόεδρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κυβέρνηση τονίζουν στην Εζεκία Παπαϊωάννου, οφείλει να λάβει υπόψη τις διαφωνίες και τις ενστάσεις σε αυτό το εγχείρημα των ΗΠΑ και του Τραμπ.

Το ΑΚΕΛ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την κυβέρνηση να πάψουν να κρύβονται και να τοποθετηθούν ξεκάθαρα κατά πόσο προτίθενται να προσχωρήσουν στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκρότησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, αναφέρει το ΑΚΕΛ, και η κυβέρνησή του πρέπει να πάψουν να κρύβονται και να δώσουν απάντηση αν πρόκειται να προσχωρήσουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκρότησε ο Τραμπ. Είναι, σημειώνει, ανησυχητικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση συζητά το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε αυτό το οργανισμό που στόχο έχει να υπονομεύσει και να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ.

Η κυβέρνηση τονίζουν στην Εζεκία Παπαϊωάννου, οφείλει να λάβει υπόψη τις διαφωνίες και τις ενστάσεις σε αυτό το εγχείρημα των ΗΠΑ και του Τραμπ όπως διατυπώνονται από πολλά κράτη και κυβερνήσεις της ΕΕ και του κόσμου. Πρωτίστως όμως, οφείλει να αναλογιστεί τις συνέπειες και τους κινδύνους που θα έχει στην Κυπριακή Δημοκρατία η περαιτέρω απαξίωση του διεθνούς δικαίου και του ΟΗΕ, δεδομένου ότι η πατρίδα μας βασίζει την ύπαρξη, την εξωτερική της πολιτική και τον αγώνα της για απελευθέρωση στο διεθνές δίκαιο και τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Tags

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΑΚΕΛΓΓ ΑΚΕΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα