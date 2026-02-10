ΑΚΕΛ προς κυβέρνηση: Σιωπή τέλος για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – Ζητά ξεκάθαρη απάντηση από τον Πρόεδρο

Το ΑΚΕΛ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την κυβέρνηση να πάψουν να κρύβονται και να τοποθετηθούν ξεκάθαρα κατά πόσο προτίθενται να προσχωρήσουν στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκρότησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, αναφέρει το ΑΚΕΛ, και η κυβέρνησή του πρέπει να πάψουν να κρύβονται και να δώσουν απάντηση αν πρόκειται να προσχωρήσουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκρότησε ο Τραμπ. Είναι, σημειώνει, ανησυχητικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση συζητά το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε αυτό το οργανισμό που στόχο έχει να υπονομεύσει και να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ.

Η κυβέρνηση τονίζουν στην Εζεκία Παπαϊωάννου, οφείλει να λάβει υπόψη τις διαφωνίες και τις ενστάσεις σε αυτό το εγχείρημα των ΗΠΑ και του Τραμπ όπως διατυπώνονται από πολλά κράτη και κυβερνήσεις της ΕΕ και του κόσμου. Πρωτίστως όμως, οφείλει να αναλογιστεί τις συνέπειες και τους κινδύνους που θα έχει στην Κυπριακή Δημοκρατία η περαιτέρω απαξίωση του διεθνούς δικαίου και του ΟΗΕ, δεδομένου ότι η πατρίδα μας βασίζει την ύπαρξη, την εξωτερική της πολιτική και τον αγώνα της για απελευθέρωση στο διεθνές δίκαιο και τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.