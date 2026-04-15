Εκδήλωση του ACCA αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της ηθικής και των δεξιοτήτων στο μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη

Το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), σε συνεργασία με τον ΣΕΛΚ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργάνωσε συνέδριο υψηλού επιπέδου με τίτλο «Στρατηγικές Τεχνητής Νοημοσύνης για μια Ανταγωνιστική Ευρώπη: Ενδυναμώνοντας τα Επαγγέλματα της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής» στις 19 Μαρτίου 2026. Η εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, συγκέντρωσε ανώτερους φορείς χάραξης πολιτικής και ηγετικά στελέχη της αγοράς, με στόχο τη συζήτηση του τρόπου με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις οικονομίες και το λογιστικό επάγγελμα.

Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο των λογιστών στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της ηθικής εποπτείας, καθώς η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης επιταχύνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Melanie Proffitt, Πρόεδρος του ACCA, υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης: «Καθώς προχωρούμε σε μια εποχή που καθοδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οφείλουμε να θέσουμε την ηθική στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία υπηρετεί την κοινωνία και δεν την υπερβαίνει.»

Ο Οδυσσέας Χριστοδούλου, Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, σημείωσε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι οικονομίες και λειτουργούν οι επιχειρήσεις, ενώ ο ρόλος των λογιστών εξελίσσεται σε αυτόν του στρατηγικού συμβούλου που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων.»

Οι ομιλητές τόνισαν επίσης την ανάγκη επένδυσης σε δεξιότητες, πλαίσια διακυβέρνησης και γνώση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να στηριχθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα.

Τέλος, το συνέδριο κατέδειξε ότι η μελλοντική επιτυχία της Ευρώπης δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την τεχνολογική καινοτομία, αλλά και από την ενδυνάμωση των επαγγελματιών ώστε να ηγούνται με υπευθυνότητα σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο.

