Έκθεση Κομισιόν: Η Κύπρος μεταξύ των κρατών ΕΕ που θέσπισαν νέο πλαίσιο ελέγχου ξένων επενδύσεων

Όπως αναφέρεται το κυπριακό πλαίσιο για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 Απριλίου 2026 , ενώ σε επίπεδο ΕΕ οι επενδύσεις που κοινοποιήθηκαν στον ευρωπαϊκό μηχανισμό συνεργασίας αυξήθηκαν κατά 40% το 2025.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η Κύπρος θέσπισε το πλαίσιο ελέγχου με τη δημοσίευση του Νόμου 194(I)/2025 στις 14 Νοεμβρίου 2025, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 2 Απριλίου 2026. Ως αρμόδια αρχή ελέγχου ορίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ οι ξένοι επενδυτές υποχρεούνται να υποβάλλουν προηγουμένως γραπτή αίτηση για έγκριση πριν από την ολοκλήρωση μιας επένδυσης.

Επισημαίνεται ότι το κυπριακό πλαίσιο λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς όπως οι κρίσιμες υποδομές, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα ακίνητα, καθώς και την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, τις κρίσιμες τεχνολογίες και την προμήθεια κρίσιμων εισροών.

Η Κύπρος ήταν μαζί με την Κροατία και την Ελλάδα μεταξύ των κρατών μελών που υιοθέτησαν εθνική νομοθεσία ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων το 2025. Σύμφωνα με την έκθεση, μέχρι το τέλος του ίδιου έτους όλα τα κράτη μέλη διέθεταν πλέον σχετικό εθνικό πλαίσιο.

Σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη κοινοποίησαν στην Κομισιόν 667 επενδύσεις το 2025, έναντι 477 το 2024. Η αύξηση κατά 40% ήταν η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος από την έναρξη λειτουργίας του ευρωπαϊκού μηχανισμού συνεργασίας. Από το 2021, πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του μηχανισμού, οι κοινοποιήσεις αυξήθηκαν κατά 61%, από 414 σε 667, ενώ ο αριθμός των κρατών μελών που υπέβαλαν κοινοποιήσεις αυξήθηκε από 13 σε 21.

Η μεταποίηση συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό κοινοποιημένων συναλλαγών το 2025, με 27%, και ακολούθησαν οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών με 19%, οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες με 17%, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 13% και οι επαγγελματικές δραστηριότητες με 8%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, το 88% των 667 υποθέσεων έκλεισε εντός της αρχικής προθεσμίας των 15 ημερολογιακών ημερών. Το υπόλοιπο 12% πέρασε σε δεύτερη φάση, με αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες και πιο λεπτομερή αξιολόγηση κινδύνων για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, έναντι 8% το 2024.

Στις υποθέσεις που εξετάστηκαν σε βάθος, η μεταποίηση αντιπροσώπευσε το 53% του συνόλου, από 50% το προηγούμενο έτος, ενώ οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αντιστοιχούσαν σε 19%. Η Κομισιόν εξέδωσε επίσημη γνώμη σε λιγότερο από το 2% των κοινοποιημένων συναλλαγών, όπως και το 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης, οι κρίσιμες τεχνολογίες ήταν ο συχνότερος παράγοντας που οδήγησε μια συναλλαγή σε λεπτομερή αξιολόγηση, με ποσοστό 37%. Ακολουθούσαν οι κρίσιμες υποδομές με 23%, η προμήθεια κρίσιμων εισροών με 19% και η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, με 12%.

Η έκθεση καταγράφει, παράλληλα ,συνολικά 4.773 αιτήματα αδειοδότησης και υποθέσεις που κινήθηκαν αυτεπαγγέλτως από τις εθνικές αρχές το 2025, έναντι 3.136 το 2024. Από αυτές, το 38% υποβλήθηκε σε επίσημο έλεγχο, ενώ περίπου το 62% κρίθηκε ότι δεν χρειαζόταν επίσημη διαδικασία ελέγχου.

Από τις άμεσες ξένες επενδύσεις για τις οποίες ολοκληρώθηκε επίσημος έλεγχος και εκδόθηκε απόφαση, το 87% εγκρίθηκε χωρίς όρους, το 9% εγκρίθηκε με όρους ή μέτρα μετριασμού του κινδύνου και περίπου το 1% απαγορεύθηκε. Το 3% των αιτήσεων αποσύρθηκε πριν από την έκδοση τελικής απόφασης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ