Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, προανήγγειλε η Φον ντερ Λάιεν

Η κ. φον ντερ Λάιεν διευκρινίζει ότι το πλαίσιο, το οποίο είχε προαναγγείλει στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, θα συμπληρώνει τους ισχύοντες κανόνες για την αντιμετώπιση κρίσεων. Θα ενεργοποιείται όταν απαιτείται άμεση δράση και οι υφιστάμενοι κανόνες δεν επαρκούν για τη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης, ιδιαίτερα όταν αιφνίδιες ή μαζικές παράτυπες αφίξεις δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής, το νέο πλαίσιο δεν θα επηρεάζει τις εθνικές νομοθεσίες έκτακτης ανάγκης που βασίζονται στο άρθρο 72 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ. Στόχος του θα είναι να στηρίζει τις εθνικές αντιδράσεις σε επίπεδο Ένωσης και να παρέχει συντονισμένη ευρωπαϊκή συνδρομή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η σχετική νομοθετική πρόταση της Κομισιόν δεν αναμένεται άμεσα, αλλά μάλλον προς το τέλος του 2026.

Η κ. φον ντερ Λάιεν αναφέρεται και στην εργαλειοποίηση των μεταναστών και της μετανάστευσης, τονίζοντας ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα κράτος ή μη κρατικό παράγοντα να εκμεταλλευτεί τους κανόνες ή τις αξίες της ΕΕ για να αποσταθεροποιήσει την Ένωση. Η αναφορά αυτή παραπέμπει στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επικαλούμενη τις εξελίξεις του καλοκαιριού, οι οποίες έδειξαν πόσο γρήγορα οι αιφνίδιες μαζικές αφίξεις μπορούν να ασκήσουν πίεση στα εξωτερικά σύνορα, σημείωσε ότι τέτοιες καταστάσεις μπορεί να έχουν «τραγικό ανθρώπινο κόστος».

Η Επιτροπή θα προτείνει την ενίσχυση της Frontex, με σημαντική αύξηση του μόνιμου σώματός της μέσω Ευρωπαϊκού Εφεδρικού Σώματος Συνόρων και Επιστροφών. Στα σχέδια περιλαμβάνονται επίσης νέα Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης για κρίσεις και Κέντρο Συντονισμού Επιστροφών, καθώς και βελτιωμένο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών και επίγνωσης της κατάστασης και παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Για τις επιστροφές, η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει ότι το συνολικό ποσοστό ανέρχεται στο 32% και αυξάνεται, ενώ πάνω από το 60% των επιστροφών είναι εθελούσιες. Ζητεί την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου Κανονισμού για τις Επιστροφές, ο οποίος παρέχει επίσης το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες. Αναφέρεται, παράλληλα, στα κράτη μέλη που εργάζονται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Λιβύη παραμένει η κυριότερη χώρα αναχώρησης για παράτυπες διελεύσεις προς την ΕΕ. Η κ. φον ντερ Λάιεν γνωστοποιεί ότι μόλις υπογράφηκε πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατ. ευρώ για την επέκταση των δράσεων διαχείρισης συνόρων, έρευνας και διάσωσης και καταπολέμησης της διακίνησης στις ανατολικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το παράρτημα της επιστολής, στους επόμενους σχεδιασμούς περιλαμβάνεται η δημιουργία Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης στη Βεγγάζη, με τη συνδρομή της επιχείρησης IRINI και χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη. Εξετάζονται επίσης η περαιτέρω εμπλοκή της αποστολής EUBAM Libya και η διμερής στήριξη από κράτη μέλη για τη διαχείριση των συνόρων στην ανατολική Λιβύη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής χαρακτηρίζει αποτελεσματική τη συνεργασία με την Τουρκία σε όλους τους τομείς που αφορούν τη μετανάστευση, από τη διαχείριση συνόρων έως την καταπολέμηση της διακίνησης και τη στήριξη των εθελούσιων επιστροφών. Ο Διάλογος Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση και την Ασφάλεια, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του επόμενου έτους, θα προσφέρει, όπως αναφέρει, ευκαιρία για περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας.

Η σύναψη συμβάσεων για το πολυετές πακέτο ύψους 1,3 δισ. ευρώ για τους πρόσφυγες, για την περίοδο 2025-2027, θα περιλαμβάνει στήριξη στη διαχείριση των ανατολικών και νοτιοανατολικών συνόρων της Τουρκίας, καθώς και στις εθελούσιες επιστροφές στη Συρία.

Η κ. φον ντερ Λάιεν εκτιμά ότι η κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση αποφέρει «ουσιαστικά και σταθερά αποτελέσματα». Οι παράτυπες διελεύσεις συνόρων έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, καταγράφοντας μείωση 55% τα τελευταία δύο χρόνια και πάνω από ένα τρίτο φέτος. Καλεί τους ηγέτες να επιδείξουν πολιτική δέσμευση για την πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου, ιδίως των κανόνων ευθύνης και των μεταφορών, ενόψει του δεύτερου κύκλου διαχείρισης της μετανάστευσης, ώστε «η δίκαιη κατανομή ευθύνης και η αλληλεγγύη να προχωρούν χέρι-χέρι».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω των διαπραγματεύσεων για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ