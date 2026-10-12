Κάλας: Να φανεί αν η Ρωσία θα τηρήσει την ενεργειακή εκεχειρία, 1.600 νέες καταχωρίσεις κυρώσεων

«Δεν έχουμε δει ακόμη ότι και η Ρωσία θα τηρήσει την εκεχειρία», δήλωσε η Κάγια Κάλας, σημειώνοντας ότι θα καλωσόριζε μια κατάπαυση του πυρός που θα περιλάμβανε και τον τερματισμό των ανθρώπινων απωλειών, όχι μόνο την προστασία των ενεργειακών υποδομών. Όπως ανέφερε, η ενεργειακή διάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική ενόψει του χειμώνα, καθώς «είναι σημαντικό η εκεχειρία να μην αφορά μόνο τα διυλιστήρια», επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία διαθέτει ένα διυλιστήριο, ενώ η Ρωσία πολλά.

Σχετικά με τις νέες κυρώσεις, η ύπατη εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι 1.600 καταχωρίσεις αφορούν τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, αλλά και τις «εικονικές εκλογές» της Ρωσίας στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. «Συνεχίζουμε την πορεία μας, διότι βλέπουμε ότι μόνο η άσκηση πίεσης στη Ρωσία μπορεί να αποδώσει», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε». Σύμφωνα με την ίδια, η πίεση πρέπει να ενταθεί ώστε η Μόσχα να σταματήσει τον πόλεμο, καθώς, όπως είπε, εάν σταματήσει η Ρωσία, η Ουκρανία δεν θα χρειάζεται πλέον να λαμβάνει μέτρα για την άμυνά της.

Απαντώντας στις επικρίσεις για την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων, η Κάγια Κάλας υποστήριξε ότι τα περιοριστικά μέτρα έχουν στερήσει από τη Ρωσία πόρους ύψους ενός τρισ. ευρώ, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δεν είναι πλέον διαθέσιμοι για τη χρηματοδότηση του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ενέργειες κατά του σκιώδους στόλου της Ρωσίας δυσχεραίνουν περαιτέρω τις προσπάθειες της Μόσχας να εξασφαλίσει έσοδα.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η Ρωσία βρίσκει νέους τρόπους παράκαμψης των κυρώσεων, προσθέτοντας ότι η ΕΕ προσαρμόζει διαρκώς την αντίδρασή της. «Στις τελευταίες δέκα συνεδρίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων έχουμε αποφασίσει νέες καταχωρίσεις», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρακολουθεί τις κινήσεις της Ρωσίας και να απαντά αναλόγως.

Η Κάλας κάλεσε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να ευθυγραμμιστούν με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι μια κοινή προσέγγιση με την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την πίεση προς τη Μόσχα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να προχωρήσουν οι ΗΠΑ με το νομοσχέδιο Graham για τη Ρωσία, εκτιμώντας ότι έτσι θα μπορούσε να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε ερώτηση για την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διεξαχθούν νέες εκλογές στην Ουκρανία, η ύπατη εκπρόσωπος σημείωσε ότι πολλά συντάγματα προβλέπουν περιορισμούς στη διεξαγωγή εκλογών εν καιρώ πολέμου. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατόν, εφόσον υπάρξει εκεχειρία. «Οι εκλογές συνεπάγονται πάντα αντιπαράθεση μεταξύ διαφορετικών ομάδων στο εσωτερικό μιας χώρας, ενώ οι επιθέσεις προέρχονται από το εξωτερικό», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ενότητας στην Ουκρανία όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Για τη Μέση Ανατολή, η Κάλας καταδίκασε την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τα θύματα. Όπως ανέφερε, η ΕΕ εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της επιχείρησης ASPIDES, έπειτα και από επικοινωνία της με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊσάλ. Στόχος, όπως είπε, είναι η επιχείρηση να συνεργαστεί με τη διεθνή δύναμη στην περιοχή για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο θα εξετάσει απόφαση για τη δημιουργία νέας αποστολής στον Λίβανο, με πολιτικό και στρατιωτικό σκέλος, η οποία, εφόσον εγκριθεί, θα μπορούσε να είναι έτοιμη να αναλάβει δράση επί του πεδίου μέσα στους επόμενους μήνες. Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία έχει τύχει θετικής υποδοχής από τις τοπικές αρχές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ