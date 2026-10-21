Μπόλαντ: Πιο ευάλωτη Μαύρη Θάλασσα σημαίνει πιο ευάλωτη ΕΕ

Σε συνέντευξή του στο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, με αφορμή την έναρξη διήμερης συνόδου της ΕΟΚΕ, ο Μπόλαντ ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της Μαύρης Θάλασσας για την ΕΕ. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του κόστους διαβίωσης στη Βουλγαρία.

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρόταση του Ιονούτ Σιμπιάν, Αντιπροέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΟΚΕ, να συμπεριληφθεί η περιοχή στον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο Μπόλαντ δήλωσε: «Το να καταστεί η περιοχή αυτή πιο ευάλωτη θα καθιστούσε ουσιαστικά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ευάλωτη».

Ο Σιμπιάν είχε διατυπώσει την πρόταση σε συνέδριο στη Βάρνα, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την ΕΟΚΕ και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Βουλγαρίας. Ο Μπόλαντ τάχθηκε υπέρ της, χαρακτηρίζοντας τη Μαύρη Θάλασσα ζωτικής σημασίας στρατηγικό πόρο και αναπόσπαστο μέρος των ευρωπαϊκών υποδομών.

Προειδοποίησε ότι η αποδυνάμωση της παρουσίας και της συνδεσιμότητας της ΕΕ στην περιοχή θα είχε συνέπειες για ολόκληρη την Ένωση. «Συμφωνώ μαζί του 100%», είπε, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Σιμπιάν.

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε ακόμη στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και στην αύξηση των ασφαλίστρων έναντι πολεμικών κινδύνων. Όπως σημείωσε, οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές επηρεάζουν άμεσα το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τη Βουλγαρία.

«Στη Βουλγαρία, τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές θα μπορούσαν να έχουν δυσανάλογα μεγάλες επιπτώσεις στο κόστος διαβίωσης, προκαλώντας ενδεχομένως σοβαρές δυσκολίες στα νοικοκυριά», προειδοποίησε.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ συνέκρινε την κατάσταση με τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, εκείνα τα προβλήματα έχουν συμβάλει σε σημαντικές αυξήσεις του κόστους διαβίωσης, οι οποίες ενδέχεται να φτάσουν το 20% με 25%, με σοβαρές επιπτώσεις στα επίπεδα φτώχειας κατά τον επόμενο χρόνο.

Κατά τον Μπόλαντ, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζει πιο συντονισμένα τέτοιους κινδύνους και να στηρίζει τα κράτη μέλη που επηρεάζονται, μεταξύ των οποίων και τη Βουλγαρία. Συνέδεσε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας με την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, καθώς, όπως είπε, δεν μπορεί πλέον να βασίζεται άνευ όρων στη στήριξη εξωτερικών δυνάμεων.

Ο Μπόλαντ αναφέρθηκε επίσης στη δυσκολία εξισορρόπησης των αμυντικών δαπανών με την ανάγκη προστασίας των πολιτών, στον στόχο της ΕΕ για εξάλειψη της φτώχειας έως το 2050, στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση και στον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ