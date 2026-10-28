Πάνω από 170.000 στελέχη επιβολής του νόμου χρειάζονται εκπαίδευση, σύμφωνα με την Κομισιόν

Η μελέτη για την εκπαίδευση των αρχών επιβολής του νόμου στην ΕΕ αποτελεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, την πρώτη συνολική αποτύπωση του τομέα από το 2013. Εξετάζει πώς η εκπαίδευση μπορεί να ενισχύσει την κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα επιβολής του νόμου και τη διασυνοριακή συνεργασία.

Τη μελέτη ανέθεσε η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Κομισιόν. Όπως αναφέρει η Επιτροπή, η εκπαίδευση σε επίπεδο ΕΕ συμβάλλει στην πρακτική εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων και συστημάτων, στη στήριξη της διασυνοριακής επιχειρησιακής συνεργασίας και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δικτύων μεταξύ των αρμόδιων αρχών διαφορετικών χωρών.

Συνολικά, η μελέτη καταγράφει 869 προγράμματα εκπαίδευσης σε τρία επίπεδα: 507 εθνικά προγράμματα, 104 περιφερειακά ή διμερή προγράμματα στα οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και 258 προγράμματα που παρέχονται σε επίπεδο ΕΕ.

Τα εθνικά προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης εκπαίδευσης και επικεντρώνονται κυρίως στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, στην εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και στις μορφές εγκληματικότητας που αντιμετωπίζει κάθε χώρα.

Τα περιφερειακά προγράμματα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διασυνοριακή επιχειρησιακή συνεργασία. Τα προγράμματα της ΕΕ καλύπτουν διεθνικές απειλές, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και τους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Η μελέτη εντοπίζει σημαντικό χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες και στην εκπαίδευση που είναι διαθέσιμη. Η ευρωπαϊκή στρατηγική αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών για την περίοδο 2026-2029 κατέγραψε ανάγκες εκπαίδευσης για περισσότερα από 170.000 στελέχη των αρχών επιβολής του νόμου σε 15 θεματικούς τομείς, αριθμός αυξημένος κατά 55% σε σύγκριση με τον προηγούμενο κύκλο.

Μόνο περίπου το 20% των εθνικών αρχών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί επαρκή την προσφορά εκπαίδευσης σε επίπεδο ΕΕ. Η μελέτη καταγράφει επίσης δυσκολίες που συνδέονται με τον περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων, τη χρηματοδότηση, την έλλειψη εκπαιδευτών και τις υποδομές.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το προσωπικό επιβολής του νόμου στην ΕΕ περιλαμβάνει περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια αστυνομικούς, ενώ τα προγράμματα εκπαίδευσης σε επίπεδο ΕΕ έφθασαν περίπου 46.000 στελέχη το 2023.

(KYΠΕ/ΚΠΙ/ΚΧΡ)

Πηγή: ΚΥΠΕ