Σχεδόν 100.000 κάτοικοι απομακρύνονται από παράκτιες περιοχές των κρατιδίων Άντρα Πραντές και Οντίσα, στην ανατολική Ινδία, ενόψει της άφιξης του ισχυρού κυκλώνα Αρνάμπ, ο οποίος αναμένεται να πλήξει τις ακτές νωρίς το πρωί της Τετάρτης.
Συναγερμός για τον κυκλώνα Αρνάμπ στην Ινδία: Απομακρύνονται 100.000 κάτοικοι
Κάτοικοι των κρατιδίων Άντρα Πραντές και Οντίσα απομακρύνονται από παράκτιες περιοχές, ενώ προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εκδόθηκαν και σε Νεπάλ και Σρι Λάνκα.
Προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία έχουν εκδοθεί επίσης στο Νεπάλ και τη Σρι Λάνκα.
Σύμφωνα με την ινδική μετεωρολογική υπηρεσία, ο Αρνάμπ αναμένεται να φθάσει στις ακτές του Άντρα Πραντές μεταξύ 02:00 και 04:00 τοπική ώρα στις 28 Οκτωβρίου, με ένταση «πολύ ισχυρής κυκλωνικής καταιγίδας» και ριπές ανέμων που θα φθάνουν τα 150 χλμ./ώρα.
Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν ήδη την Τρίτη την πόλη-λιμάνι Κακινάντα, στο Άντρα Πραντές.
Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 50.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μετακινηθούν σε ασφαλείς περιοχές στο Άντρα Πραντές και άλλοι 48.000 στην Οντίσα.
Περισσότερες από 4.700 έγκυες γυναίκες που ζουν σε περιοχές με κίνδυνο πλημμυρών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την εφημερίδα The Indian Express.
Στη Σρι Λάνκα, όπου έχει κινητοποιηθεί ο στρατός, τα σχολεία έκλεισαν έπειτα από προειδοποιήσεις για καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και κατολισθήσεις.
Στο Νεπάλ, η αρμόδια αρχή διαχείρισης καταστροφών προειδοποίησε ότι η καταιγίδα αναμένεται να κινηθεί προς τα Ιμαλάια τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, με κίνδυνο για έντονες χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες και χιονοστιβάδες.
Οι τουρίστες κλήθηκαν να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη εκεί να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.
Το Νεπάλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της φονικής πλημμύρας της 26ης Αυγούστου, από την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι και περισσότεροι από 5.000 αγνοούνται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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