Νετανιάχου: Παραμένει στο τιμόνι του Ισραήλ παρά την απώλεια της πλειοψηφίας - Τα σενάρια της επόμενης ημέρας

Με καταμετρημένο σήμερα σχεδόν το 86% των ψήφων, οι προβολές των τριών κύριων τηλεοπτικών δικτύων του Ισραήλ έδειχναν ότι ο συνασπισμός του Νετανιάχου από δεξιά, ακροδεξιά και υπερορθόδοξα κόμματα θα κερδίσει 53 έδρες στην 120μελή Κνεσέτ, σαφώς περισσότερες από τις 48 του συνασπισμού του αντιπάλου του, του Γκάντι Άιζενκοτ.

Κόμματα που αντιπροσωπεύουν τους Άραβες Ισραηλινούς αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, να κερδίσουν αριθμό ρεκόρ 19 εδρών, γεγονός που στερεί από τον Άιζενκοτ κάθε ρεαλιστική πιθανότητα να φθάσει στην εξουσία χωρίς την ευρεία υποστήριξή τους, την οποία πολλοί εβραίοι πολιτικοί ηγέτες απορρίπτουν.

Τα αποτελέσματα μπορεί ακόμα να αλλάξουν καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται, όμως ο συνασπισμός του Άιζενκοτ με τα κόμματα που στρέφονται κατά του Νετανιάχου και κυμαίνονται από την κεντροαριστερά μέχρι την σκληροπυρηνική δεξιά, δεν κατάφερε να φθάσει τα ποσοστά που του έδιναν οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις, οι οποίες έκαναν λόγο για ντέρμπι.

Ο Νετανιάχου θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός στη διάρκεια οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού και ενδεχομένως μέχρι να διεξαχθούν νέες εκλογές την ερχόμενη χρονιά. Ενώ μια υπηρεσιακή κυβέρνηση έχει ορισμένους περιορισμούς, ειδικοί λένε πως διαθέτει εξουσίες, μεταξύ άλλων και για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος σε οπαδούς του κόμματός του, του Λικούντ, μετά τις 3 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ζήτησε το σχηματισμό «μιας ισχυρής, δεξιάς εθνικής κυβέρνησης».

Υπογράμμισε τις στρατιωτικές επιτυχίες του Ισραήλ και έθεσε την προοπτική νέας κοινής στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν μαζί με τον σύμμαχό του, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι δύο χώρες έχουν μια «μοναδική ιστορική ευκαιρία» να εξαλείψουν «μια και καλή» αυτό που αποκάλεσε ιρανική απειλή.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε καλέσει τους ισραηλινούς ψηφοφόρους να κρατήσουν τον Νετανιάχου στην εξουσία ώστε οι δύο ηγέτες να μπορέσουν «να τελειώσουν τη δουλειά» στο Ιράν, δήλωσε πως ο Νετανιάχου τα πήγε «πολύ καλά» και ισχυρίσθηκε πως η υποστήριξη που ο ίδιος του προσέφερε «τον βοήθησε πολύ».

Ο Άιζενκοτ παραδέχθηκε πως ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, όμως προειδοποίησε πως μπορεί να χρησιμοποιήσει το ζήτημα της ασφάλειας για πολιτικούς σκοπούς.

«Καλώ τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας και των δημόσιων υπηρεσιών: ο Νετανιάχου είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός, χωρίς εντολή ή την εμπιστοσύνη του λαού», δήλωσε. «Παραμείνετε σταθεροί μπροστά σε οποιαδήποτε απόπειρα να σας αμφισβητήσει».

Η προοπτική μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία επηρέασε τις ισραηλινές αγορές. Η ισοτιμία του σεκέλ μειώθηκε περίπου 1,6% στα 3,10 έναντι του δολαρίου. Οι βασικοι δείκτες του χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ σημείωσαν πτώση άνω του 3%.

Αποφασιστική στροφή στην ισραηλινή πολιτική σκηνή

Το αποτέλεσμα υπογράμμισε τη δεξιά στροφή των Ισραηλινών Εβραίων στη διάρκεια των ετών κατά τα οποία ο Νετανιάχου ήταν η κυρίαρχη πολιτική προσωπικότητα της χώρας. Η κεντροαριστερά, η οποία είχε κυριαρχήσει στο Ισραήλ κατά το πρώτο μισό της ιστορίας του, έχει βρεθεί στο περιθώριο.

Σχεδόν όλα τα εβραϊκά κόμματα συμμερίζονται τώρα την απόρριψη του Νετανιάχου για ένα ενδεχόμενο ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, που αποτελεί τη βάση των διεθνών ειρηνευτικών προσπαθειών από τη δεκαετία του 1990.

Η συμμετοχή έφθασε το 77,7% -η υψηλότερη εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες- και ήταν ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των Αράβων Ισραηλινών, δηλαδή των Ισραηλινών παλαιστινιακής καταγωγής, οι οποίοι αποτελούν περισσότερο από το ένα πέμπτο του πληθυσμού. Κίνητρο πολλών ήταν αυτό που θεωρούν φανερό ρατσισμό στο υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου, το οποίο περιλαμβάνει έναν ηγέτη κόμματος που έχει καταδικασθεί για υποκίνηση φυλετικού μίσους εναντίον των Αράβων.

Στην έδρα του Κοινού Ψηφοδελτίου, μιας συμμαχίας αραβικών κομμάτων, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν δημοσιοποιήθηκαν τα έξιτ πολ. «Αρνούμαστε την κατοχή και τον ρατσισμό και θα παραμείνουμε εδώ», δήλωσε ο υποψήφιος του Κοινού Ψηφοδελτίου Φάτεν Γκάτας.

Ο συνασπισμός που ανέτρεψε τον Νετανιάχου βασιζόταν σε ένα μικρό αραβικό κόμμα, όμως η ανεπαρκής επίδοση του Άιζενκοτ σημαίνει πως η αντιπολίτευση θα χρειαστεί τώρα υποστήριξη από το ίδιο το Κοινό Ψηφοδέλτιο. Από την ίδρυση του Ισραήλ, οι περισσότεροι εβραίοι ηγέτες έχουν αποφύγει επίσημες συμμαχίες με αραβικά κόμματα.

Ένα από τα στελέχη της Κοινής Λίστας δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είναι έτοιμος να στηρίξει μια κυβέρνηση της αντιπολίτευσης για να φύγει ο Νετανιάχου, αλλά χωρίς να συμμετάσχει σ' αυτή.

«Δεν βλέπουμε πώς θα μπορούσαμε να συμετάσχουμε σ' ένα συνασπισμό στις σημερινές συνθήκες», δήλωσε ο Γιούσεφ Τζαμπαρίν, επικεφαλής της Κοινής Λίστας, επικαλουμενος κυρίως τον πόλεμο στη Γάζα και την κατάσταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ο εποικισμός ενισχύεται και οι βιαιότητες των εποίκων είναι σχεδόν καθημερινές.

«Όμως για να ρίξουμε» τον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, «θα μπορούσαμε να στηρίξουμε μια εναλλακτική κυβέρνηση, χώρις να μπούμε σ' αυτή», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ