Πλημμύρες, αποκλεισμένοι οικισμοί και δρόμοι που μετατράπηκαν σε ποτάμια - Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Ελλάδα (βίντεο)

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την Τετάρτη (28/10) προκάλεσαν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές της Μαγνησίας και των Σποράδων, με τις Αρχές να προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας και να απευθύνουν συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων.

Πλημμύρισαν δρόμοι στη Σκιάθο

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Σκιάθο, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 13:30 της Τετάρτης απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο Σκιάθου – Κουκουναριών, από την περιοχή Ακρόπολη μέχρι τις Κουκουναριές.

Η απαγόρευση επεκτείνεται στις περιοχές Βασιλιάς, Αχλαδιές, Αγία Παρασκευή και Τρούλος, καθώς και στους κάθετους δρόμους που συνδέονται με το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υποχωρήσουν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και να αποκατασταθούν οι συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας.

Αποκλεισμένος οικισμός στο νότιο Πήλιο – Ήχησε το 112

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στον Πλατανιά του νοτίου Πηλίου, όπου η υπερχείλιση ρέματος είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα του οικισμού.

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να καταφύγουν σε υψηλότερους ορόφους για να προστατευθούν από τα ορμητικά νερά.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Μιχάλης Μιτζικός, ο οποίος αποκλείστηκε στο χωριό, περιέγραψε την κατάσταση ως χειρότερη ακόμη και από εκείνη που επικρατούσε κατά το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

«Δυστυχώς για ακόμα μια φορά μας χτύπησε η θεομηνία, η κακοκαιρία όπως βλέπετε. Η βροχή ξεκίνησε από χθες αλλά εντάθηκε εντός της ημέρας και από τρεις μεριές ο Πλατανιάς ξαναχτυπήθηκε», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η μεγάλη ποσότητα νερού προκάλεσε πλημμύρες σε ισόγεια σπίτια, ενώ καταστράφηκαν και δύο γεωτρήσεις.

Παράλληλα, μέλη της ΕΜΑΚ χρειάστηκε να μεταφέρουν με βάρκα τραυματισμένο κάτοικο από το ένα τμήμα του οικισμού στο άλλο, καθώς η πρόσβαση είχε διακοπεί εξαιτίας των πλημμυρών.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο Χόρτο και στη Μηλίνα Πηλίου, όπου ορμητικά νερά και λάσπες κατέκλυσαν δρόμους και κατέληξαν στη θάλασσα, καθώς και στη Μακρινίτσα.

Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 17:40 της Τετάρτης τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Πορταριά Μαγνησίας, με 112 χιλιοστά, στη Ζαγορά, με 104 χιλιοστά, και στη Σκιάθο, με 102 χιλιοστά.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν επίσης στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κρήτη και σε νησιά του Αιγαίου.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στη Σύμη, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια το μεσημέρι της Τετάρτης.

Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την πορεία της, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Μαγνησία, τα χωριά του Πηλίου, τις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, με τον μετεωρολόγο να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επόμενες 10 με 12 ώρες.

Πηγή: Πρώτο Θέμα