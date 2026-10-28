Κέντρο συντήρησης των πυραύλων αναχαίτισης Patriot της Lockheed Martin θα δημιουργηθεί στην Πολωνία, ανακοίνωσε την Τρίτη η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της χώρας, Μαγκνταλένα Σομπκόβιακ-Τσαρνέτσκα.
Patriot: Στην Πολωνία το μοναδικό κέντρο συντήρησης πυραύλων εκτός ΗΠΑ – Επένδυση 253 εκατ. δολαρίων
Το κέντρο θα είναι το μοναδικό της εταιρείας εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Η επένδυση ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο ζλότι και η λειτουργία του αναμένεται να αρχίσει σε περίπου 12 μήνες.
Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων αναχαίτισης και έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις. Ως αποτέλεσμα, χώρες αναζητούν δυνατότητες συντήρησης και παραγωγής πιο κοντά τους.
Σύμφωνα με την υπουργό, το κέντρο θα είναι το μοναδικό της Lockheed Martin εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Τέσσερις χώρες διεκδικούσαν την ευρωπαϊκή έδρα αυτής της επένδυσης: εκτός από την Πολωνία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Νορβηγία... Αυτή η επιτυχία δεν ήταν δεδομένη», έγραψε στο X.
Η Σομπκόβιακ-Τσαρνέτσκα δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι η επένδυση ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο ζλότι, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 253,4 εκατομμύρια δολάρια. Πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν περίπου 12 μήνες για να τεθεί το κέντρο σε λειτουργία.
Η δημιουργία του κέντρου στην Ευρώπη αναμένεται να επιταχύνει τη συντήρηση των πυραύλων, οι οποίοι μέχρι σήμερα έπρεπε να αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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