Στις 3 και 4 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες το 9ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας

Το Φόρουμ είναι η κορυφαία εκδήλωση της ευρωπαϊκής κοινότητας πολιτικής προστασίας. Διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και συγκεντρώνει υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αρχές πολιτικής προστασίας, ομάδες άμεσης επέμβασης, επαγγελματίες του κλάδου, ερευνητές και άλλους βασικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές.

Η Επίτροπος αρμόδια για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Hadja Lahbib, δήλωσε ότι, καθώς αυξάνονται οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές και άλλες καταστροφές, καμία χώρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνη της τέτοιες καταστάσεις.

«Εδώ και 25 χρόνια, σε περισσότερες από 880 περιπτώσεις, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ μετατρέπει την αλληλεγγύη σε πράξη: στέλνει πυροσβέστες στις φλόγες, ομάδες διάσωσης στα συντρίμμια και παρέχει ζωτικής σημασίας στήριξη σε κοινότητες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας θα αξιοποιήσουμε αυτή την αλληλεγγύη, για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας και να προετοιμαστούμε για μελλοντικές κρίσεις», ανέφερε η Επίτροπος.

Πηγή: ΚΥΠΕ