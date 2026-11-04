Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος αναμένεται να γίνει ο πρώτος αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής, γιόρτασε σήμερα τα «εντυπωσιακά» αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, τα οποία μετατράπηκαν σε ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Τραμπ ηττήθηκε και οι Δημοκρατικοί στέλνουν μήνυμα: «Οι Αμερικανοί μίλησαν» - Ο Τζέφρις ζητά τερματισμό του πολέμου στο Ιράν
Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων πανηγύρισε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, κάνοντας λόγο για σαφή αποδοκιμασία των Ρεπουμπλικάνων και καλώντας τον πρόεδρο Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν.
«Ήμασταν αισιόδοξοι ότι θα ανακτούσαμε τον έλεγχο της Βουλής» και ίσως να πετυχαίναμε κάτι σε περιοχές που κέρδιζε σε μεγάλο βαθμό ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο MS NOW ο Τζέφρις.
«Αλλά 250, ίσως και 255, είναι ένας εκπληκτικός αριθμός», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε ορισμένες προβλέψεις για τις έδρες των Δημοκρατικών.
Οι τελευταίες εκτιμήσεις από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δίνουν στους Δημοκρατικούς τουλάχιστον 228 έδρες, μια πλειοψηφία 10 εδρών, από τις 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τα πλήρη αποτελέσματα να μην είναι ακόμη γνωστά.
Ο Τζέφρις απέδωσε αυτά τα αποτελέσματα σε τρεις παράγοντες: «το κόστος ζωής σε όλους τους τομείς, την υγειονομική περίθαλψη και τον απερίσκεπτο και δαπανηρό πόλεμο στο Ιράν», που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των τιμών.
Κάλεσε «τον πρόεδρο, ακόμη και πριν από τη σύγκληση του νέου Κογκρέσου (τον Ιανουάριο), να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν», θεωρώντας το ως «ένα από τα ισχυρά μηνύματα που έστειλαν οι Αμερικανοί χθες το βράδυ».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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