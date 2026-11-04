Με κέρδη 2,22% έκλεισε το ΧΑΚ την Τετάρτη

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 ενισχύθηκε επίσης κατά 2,22%, κλείνοντας στις 185,94 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 915.836,46 ευρώ.

Ανά επιμέρους δείκτη, η Κύρια Αγορά σημείωσε άνοδο 2,75% και οι Επενδυτικές 0,63%. Τα Ξενοδοχεία και η Εναλλακτική έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 469.852,99 ευρώ. Η τιμή κλεισίματος ήταν 10,870 ευρώ, με άνοδο 2,35%.

Ακολούθησαν η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων, με όγκο 375.714,40 ευρώ και τιμή κλεισίματος 1,350 ευρώ χωρίς μεταβολή, και η Δήμητρα Επενδυτική, με όγκο 27.225,39 ευρώ και τιμή κλεισίματος 1,330 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 0,76%.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού είχε όγκο συναλλαγών 12.453,75 ευρώ και έκλεισε στα 6,150 ευρώ χωρίς μεταβολή, ενώ η Logicom είχε όγκο 6.687,90 ευρώ και έκλεισε στα 2,660 ευρώ, καταγράφοντας πτώση 2,92%.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, επτά κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και επτά παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 221.

Πηγή: ΚΥΠΕ