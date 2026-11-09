«Φρένο» από Πεκίνο για πρόσθετους δασμούς σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ - Πακέτο αμοιβαίων μειώσεων συμφώνησαν Τραμπ και Σι

Ο πρόσθετος δασμός 24% θα παραμείνει σε αναστολή για δύο μήνες από τις 13:01 της Τρίτης (05:01 GMT), ενώ θα εξακολουθήσει να ισχύει δασμός 10%, ανακοίνωσε το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας.

Η αναστολή των ειδικών λιμενικών τελών για πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ παρατείνεται έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού Υπουργείου Μεταφορών.

Η Κίνα εξακολουθεί επίσης να αναστέλλει την έρευνα για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας στους κλάδους της ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας, ανέφερε το Υπουργείο.

Μετά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο, οι δύο πλευρές πρότειναν πακέτο αμοιβαίων μειώσεων δασμών ύψους 60 δισ. δολαρίων. Σε αυτό περιλαμβάνονται αμερικανικά αγροτικά προϊόντα αξίας περίπου 17 δισ. δολαρίων, τα οποία εισήγαγε η Κίνα το 2024. Το σχέδιο, ωστόσο, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η κινεζική επιτροπή δασμών του Κρατικού Συμβουλίου ανέφερε ότι η παράταση αποσκοπεί στην υλοποίηση «των αποτελεσμάτων και της συναίνεσης που επιτεύχθηκαν κατά τη συνάντηση των αρχηγών κρατών της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Κίνα «έχει λάβει υπόψη ότι η αμερικανική πλευρά έχει δηλώσει επανειλημμένα την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει δασμούς βάσει του Άρθρου 301 ως αντικατάσταση των δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), οι οποίοι κρίθηκαν άκυροι με δικαστικές αποφάσεις».

Η επιτροπή προσθέτει ότι η Κίνα θα «παρακολουθεί στενά τα επόμενα μέτρα που θα λάβει η αμερικανική πλευρά και θα προσαρμόζει, κατά περίπτωση, τα σχετικά αντίμετρα σε δασμούς, ανάλογα με τις εξελίξεις».

Η συνέχιση της αναστολής ορισμένων πρόσθετων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα θα συμβάλει στη διατήρηση ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου πολιτικής για τις διμερείς σχέσεις και στην προώθηση της ανάπτυξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ, ανέφερε η επιτροπή.

Πηγή: ΚΥΠΕ