Γαλλία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις ενόψει διαπραγματεύσεων για παιδεία και οικονομία

Στο Παρίσι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν σε πορεία των συνδικάτων, η οποία ξεκινά από την πλατεία Ρεπουμπλίκ και καταλήγει στην πλατεία Νασιόν. Η πορεία πραγματοποιείται με άδεια των αστυνομικών αρχών.

Την ίδια ώρα, αρκετές εκατοντάδες άτομα συγκεντρώνονται στην πλατεία Κονκόρντ για καθιστική διαμαρτυρία, χωρίς άδεια από τις αστυνομικές αρχές. Όπως ανακοινώθηκε, τη διοργάνωση έχει αναλάβει το συντονιστικό όργανο του κινήματος των κίτρινων γιλέκων. Οι αστυνομικές δυνάμεις αρχικά προχώρησαν σε ελέγχους ταυτοτήτων και στη συνέχεια σε επιχείρηση εκκένωσης της πλατείας.

Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη Λυών, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπρόσωποι μαθητών και φοιτητών ανακοίνωσαν ότι την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθούν απεργιακές κινητοποιήσεις στον χώρο της παιδείας και πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ