Ισραέλ Κατζ: «Η αποστολή απέναντι στο Ιράν δεν έχει ολοκληρωθεί» - Δεν είναι μόνο τα πυρηνικά απειλή για το Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια τελετής, ο Ισραέλ Κατζ υποστήριξε ότι «η αποστολή σε σχέση με το Ιράν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ανανεώσει τις προσπάθειές της για απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, έκανε λόγο για άλλες ενέργειες του Ιράν που, όπως ανέφερε, συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ των δύο χωρών και ενώ συνεχίζεται η διεθνής συζήτηση γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η ιρανική πλευρά έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς. Ωστόσο, το Ισραήλ εξακολουθεί να θεωρεί το ζήτημα μία από τις σημαντικότερες απειλές για την εθνική του ασφάλεια.