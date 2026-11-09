Παρέμβαση ΗΠΑ για τον GSI: Δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις από καμία πλευρά – Το μήνυμα προς την Άγκυρα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ΗΠΑ μεταφέρουν μέσω των διπλωματικών τους αποστολών στην Άγκυρα, τη Λευκωσία και την Αθήνα τη θέση ότι «σε τέτοια έργα δεν δικαιολογείται να προβληθεί ένσταση ή αντίρρηση (objection) από καμία πλευρά». Καθώς η ενημέρωση γίνεται προφορικά στην Άγκυρα, πιθανότατα την επικοινωνία αυτή θα αναλάβει ο πρέσβης Τομ Μπαράκ.

Η γαλλική ενημέρωση προς την Άγκυρα

Της αμερικανικής παρέμβασης προηγήθηκαν διπλωματικές κινήσεις της Γαλλίας, με στόχο να διασφαλιστεί η επανέναρξη των ερευνών χωρίς νέα εμπόδια.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η γραπτή ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε προς χώρες της περιοχής, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, μετά την αδειοδότηση των ερευνών από την Ελλάδα.

Καλά ενημερωμένη πηγή, την οποία επικαλείται το «Πρώτο Θέμα», διευκρινίζει ότι η επικοινωνία είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούσε αίτημα για άδεια ή συναίνεση.

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι η ενημέρωση τρίτων χωρών δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους.

Το ακριβές περιεχόμενο της γαλλικής επικοινωνίας με την Άγκυρα παραμένει άγνωστο, όπως και το κατά πόσον περιλαμβάνονταν στοιχεία για τη διαδρομή του ερευνητικού σκάφους.

Οι NAVTEX και η αντίδραση της Τουρκίας

Η εταιρεία που ανέλαβε τις έρευνες υπέβαλε αιτήματα αδειοδότησης μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο, με τις αρμόδιες Αρχές των δύο χωρών να προχωρούν την Παρασκευή στην έκδοση των σχετικών NAVTEX.

Η Τουρκία αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX, προβάλλοντας τις δικές της αξιώσεις σχετικά με τις θαλάσσιες περιοχές όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

Σύμφωνα με το ελληνικό δημοσίευμα, η Άγκυρα ενδέχεται να επιχειρήσει να αξιοποιήσει τη γαλλική ενημέρωση ως επιχείρημα ότι διαθέτει ρόλο στις διαδικασίες αδειοδότησης.

Οι διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις

Η γραπτή ενημέρωση της Τουρκίας έχει προκαλέσει συζήτηση και ως προς τις ενδεχόμενες συνέπειές της στο πεδίο του διεθνούς δικαίου.

Μία νομική προσέγγιση υποστηρίζει ότι η γνωστοποίηση σε τρίτη χώρα δεν είναι υποχρεωτική και ενδέχεται να δημιουργήσει προηγούμενο, δίνοντας την εντύπωση αναγνώρισης ρόλου σε περιοχές όπου υπάρχουν αντικρουόμενες θαλάσσιες αξιώσεις.

Αντίθετα, άλλη προσέγγιση θεωρεί ότι οι έρευνες για την πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων δεν απαιτούν συναίνεση τρίτων κρατών και ότι η ενημέρωση έχει πρακτικό χαρακτήρα, χωρίς να συνεπάγεται αναγνώριση δικαιωμάτων.

Η επανέναρξη των ερευνών του Abeille Marengo αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο βήμα για την πορεία του έργου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη στάση που θα τηρήσει η Τουρκία.