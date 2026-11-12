Χριστοδουλίδης στον «Π»: Στόχος η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν έως την 1η Ιουλίου 2027 – Σε συνεννόηση με τους Βρετανούς για Πέργαμος και Στροβίλια

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Ο Πρόεδρος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Πολίτη», αναφέρθηκε στο ειδικό ζήτημα που αφορά τα δύο σημεία διέλευσης εντός των Βρετανικών Βάσεων, στο Πέργαμος και στα Στροβίλια, τα οποία αποτελούν μία από τις εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές επαφές, η Λευκωσία βρίσκεται σε συνεννόηση με το Λονδίνο, με στόχο στα δύο οδοφράγματα να εφαρμοστούν έλεγχοι αντίστοιχοι με εκείνους που ισχύουν στα σημεία διέλευσης υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η διευθέτηση που προωθείται προβλέπει την αναβάθμιση των ελέγχων από τη βρετανική πλευρά, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ζώνης Σένγκεν. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί ώστε η λύση να μην επηρεάζει τους Τουρκοκύπριους και την καθημερινή διακίνησή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει εξευρεθεί διευθέτηση που ικανοποιεί τις σχετικές ανησυχίες, ενώ η συνεργασία με τους Βρετανούς χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα καλή.

Την ίδια ώρα, οι αντιρρήσεις που είχαν εκφράσει κράτη μέλη της ΕΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται να έχουν καμφθεί σε σημαντικό βαθμό, καθώς η προτεινόμενη λύση αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που είχαν τεθεί.

Το ζήτημα των δύο σημείων διέλευσης στις Βρετανικές Βάσεις αποτελούσε ένα από τα βασικά θέματα που έπρεπε να επιλυθούν στην πορεία της Κύπρου προς τη Σένγκεν.