«Ήρθαμε να σας εξουδετερώσουμε»: Απειλητικό μέιλ για βόμβα σε 300 σχολεία στην Ιταλία - Ίδια υπογραφή με προηγούμενες απειλές στην ΕΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, το email έφτασε στα σχολεία γύρω στις 9.50 το πρωί και περιείχε απειλές για μαζικές δολοφονίες και γενοκτονία σε βάρος των Ιταλών. Ο αποστολέας υπέγραφε ως «Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτης του Βιλαγιάτ Μισογινιστάν».

«Ήρθαμε για να σας εξουδετερώσουμε. Θα προχωρήσουμε σε γενοκτονία κατά των Ιταλών», αναφέρεται στο μέιλ.

Στο μήνυμα υποστήριζε ότι είχε τοποθετήσει ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό με τηλεχειρισμό μέσα σε πλαστική σακούλα, σε σημείο που θα επέτρεπε την εξάπλωση του ωστικού κύματος σε ολόκληρο το κτίριο. Παράλληλα, απειλούσε ότι οι επιζώντες θα δέχονταν επίθεση με μαχαίρια.

Το email περιλάμβανε επίσης αναφορά σε τοποθέτηση βόμβας στον κινητήρα του αυτοκινήτου της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι.

Η υπογραφή του αποστολέα και η προέλευση του μηνύματος

Όπως αναφέρει η La Repubblica, το μήνυμα στάλθηκε από ηλεκτρονική διεύθυνση που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Dayeh, το οποίο βρίσκεται στην κομητεία Τσανγκχούα της Ταϊβάν.

Το όνομα «Mikhail Andropov» δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά σε απειλητικά μηνύματα. Με την ίδια υπογραφή είχαν σταλεί τις προηγούμενες ημέρες ηλεκτρονικά μηνύματα σε ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ ο αποστολέας είχε αναλάβει την ευθύνη και για απειλές περί τοποθέτησης βομβών, οι οποίες είχαν επηρεάσει δεκάδες πτήσεις.

Εκκενώσεις και έλεγχοι από πυροτεχνουργούς

Μετά την παραλαβή των μηνυμάτων, διευθυντές σχολείων και διοικητικό προσωπικό ενημέρωσαν τις Αρχές και ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρώμη, το Μιλάνο, τη Νάπολη, την Μπολόνια και άλλες περιοχές της χώρας, τα μαθήματα διακόπηκαν και μαθητές απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εγκαταστάσεις, κατευθυνόμενοι σε εξωτερικούς χώρους συγκέντρωσης. Σε ορισμένα σχολεία αποφασίστηκε η επιστροφή των μαθητών στα σπίτια τους.

Στους ελέγχους συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις, πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας και των Καραμπινιέρων, καθώς και η Ταχυδρομική Αστυνομία. Στόχος είναι να ελεγχθούν τα σχολικά κτίρια και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πραγματική απειλή ή εάν πρόκειται για συντονισμένη προσπάθεια πρόκλησης μαζικού συναγερμού μέσω τεχνικών πλαστογράφησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί μηχανισμοί, ενώ οι έλεγχοι των πυροτεχνουργών συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ