Επιτεύχθηκε συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ – Μαραθώνιες διαπραγματεύσεις και καθοριστική η συμβολή Χατζηπαντέλα

Σε συμφωνία για τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027 κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, έπειτα από μια εξαιρετικά απαιτητική διαπραγματευτική διαδικασία που διήρκεσε πέραν των 24 ωρών.

Στο επίκεντρο της πολύωρης προσπάθειας βρέθηκε η γεφύρωση σημαντικών διαφορών και η υπέρβαση αδιεξόδων που «απειλούσαν» την επίτευξη συμφωνίας. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα (ΔΗΣΥ/ΕΛΚ), ο οποίος, υπό την ιδιότητά του ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τον Προϋπολογισμό, ανέλαβε ηγετικό ρόλο στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Η προσπάθειά του επικεντρώθηκε στη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εύρυθμη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και στην ενίσχυση κρίσιμων τομέων που συνδέονται με την ασφάλεια και τη μελλοντική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμβολή του Μιχάλη Χατζηπαντέλα αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθώς συγχαρητήρια για τον ρόλο και τη συμβολή του έλαβε τόσο από τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό, Piotr Serafin, όσο και από τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Συμβουλίου της ΕΕ, Simon Harris, αλλά και από την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola.

Ασφάλεια, τεχνολογία και νέες επενδύσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για την κυβερνοασφάλεια, τη φυσική ασφάλεια των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και την ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

Σχολιάζοντας τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών θεσμών, ο κ. Χατζηπαντέλα υπογράμμισε ότι «η αποτελεσματική λειτουργία τους προϋποθέτει συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, αλλά και επαρκείς πόρους και δυνατότητες για την εκπλήρωση των αποστολών τους προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον».

Η συμφωνία προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους €300 εκατομμυρίων για σημαντικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται επιπλέον κονδύλια για:

· €21,5 εκατ. για την έρευνα και την καινοτομία μέσω του προγράμματος Horizon Europe.

· €22,5 εκατ. για τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας.

· €14 εκατ. για το πρόγραμμα Erasmus+.

· €7 εκατ. για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων.

· €10 εκατ. για το πρόγραμμα LIFE, για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δράση για το κλίμα.

· €13,5 εκατ. για τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

· €30 εκατ. για τη μετανάστευση, το άσυλο και τη διαχείριση των συνόρων.

· €10 εκατ. για τη στρατιωτική κινητικότητα.

· €39 εκατ. για τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Γειτονίας.

· €30 εκατ. για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027 προβλέπει €199,7 δισεκατομμύρια σε δεσμεύσεις για ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις, ενώ οι πληρωμές που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν ανέρχονται σε €211,5 δισεκατομμύρια.

Η συμφωνία είναι προκαταρκτική και απομένει η επίσημη έγκρισή της από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συζητηθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Νοεμβρίου και ακολούθως θα τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια, κατά τη σύνοδο του Νοεμβρίου στο Στρασβούργο.