Χριστοδουλίδης: «Στόχος η πλήρης ένταξη της Κύπρου εντός του 2027 στη ζώνη Σένγκεν» – Αισιόδοξος για την συνάντηση Φίτο και Φιντάν στην Άγκυρα

Την προσδοκία ότι η Κύπρος θα καταστεί το συντομότερο δυνατόν πλήρες μέλος της ζώνης Σένγκεν εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απαντώντας σε ερώτηση του «Π», στο πλαίσιο της παρουσίας του στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Δουβλίνο. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ολοκληρώσει εδώ και δύο χρόνια όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις για την πλήρη ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν, σημειώνοντας παράλληλα ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει δευτερογενείς μεταναστευτικές ροές.

«Όλα τα δεδομένα είναι εκεί και επιθυμούμε το συντομότερο η Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει κράτος μέλος του Σένγκεν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς για την πορεία της διαδικασίας, σημείωσε ότι το ζήτημα προχωρεί κανονικά και ότι σήμερα πραγματοποιείται σχετική συζήτηση σε αρμόδια ομάδα εργασίας στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, αναμένεται σε επόμενο στάδιο να τεθεί και σε πολιτικό επίπεδο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό θα γίνει το συντομότερο δυνατόν.

Εξηγώντας τη σημασία της ένταξης, ανέφερε ότι αυτή θα ενισχύσει την ασφάλεια της χώρας, ενώ παράλληλα θα επιβεβαιώσει τη θέση της Κύπρου στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. «Ως ένα κράτος που πιστεύουμε πραγματικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, θέλουμε να είμαστε στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είμαστε στο ευρώ, θέλουμε να είμαστε στο Σένγκεν», δήλωσε.

Κυπριακό: Αναμονή για καθορισμό ημερομηνίας τριμερούς συνάντησης

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι αναμένεται η επιστροφή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών από τις Φιλιππίνες, ώστε να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την πραγματοποίηση της τριμερούς συνάντησης.

Όπως εξήγησε, η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί σε δύο βασικούς στόχους: την ανακοίνωση περαιτέρω θετικών εξελίξεων σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και τον τρόπο εργασίας, αλλά και τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας για τη διευρυμένη διάσκεψη.

Στόχος, όπως επανέλαβε, είναι η διευρυμένη διάσκεψη να σηματοδοτήσει την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Ερωτηθείς κατά πόσο είναι αισιόδοξος για τις επαφές στην Άγκυρα, ο Πρόεδρος απάντησε θετικά, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαικής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτ , με τον οποίο αναμένεται να μιλήσει τόσο πριν όσο και μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία, όπου και θα συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Ευρωτουρκικά: Θετικές εξελίξεις μόνο μέσα από πρόοδο στο Κυπριακό

Αναφερόμενος στις ευρωτουρκικές σχέσεις, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέχεια της συζήτησης που είχε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως ξεκαθάρισε, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σαφής: επιθυμεί θετικές εξελίξεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, οι οποίες, ωστόσο, μπορούν να προκύψουν μόνο εφόσον υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό.

«Θέλουμε να δούμε θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά. Θετικές εξελίξεις, όμως, οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν μόνο αν υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό και όχι γενικότερες εξελίξεις», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι επιδίωξη είναι η επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Τεχνητή νοημοσύνη: «Ανταγωνιστικότητα αλλά και προστασία των δημοκρατιών»

Στο επίκεντρο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρίσκεται, για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να συνοδεύεται από ένα πλαίσιο που θα προστατεύει τις δημοκρατίες, τις κοινωνίες και τα παιδιά.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για την κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας με στόχο την επηρεασμό εκλογικών διαδικασιών και αποτελεσμάτων. Έκανε αναφορά σε πρόσφατα περιστατικά που αφορούσαν σχολεία, καθώς και στις εξελίξεις γύρω από τις εκλογικές διαδικασίες στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες. Όπως σημείωσε, το 2027 θα είναι χρονιά εκλογικών διαδικασιών στην Ευρώπη και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται από κακόβουλους παράγοντες για να επηρεάζει την εκλογική διαδικασία και τα αποτελέσματά της.

«Δεν πρέπει απλά να αναλύουμε μετά που βλέπουμε τέτοιες κακόβουλες ενέργειες, αλλά να έχουμε το πλαίσιο έτσι ώστε να μην μπορούν να εκδηλωθούν τέτοιου είδους κακόβουλες ενέργειες», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τους πολίτες και να θέτουν σε εφαρμογή το κατάλληλο πλαίσιο προστασίας.

Ερωτηθείς κατά πόσο η ανησυχία αυτή αφορά και την Κύπρο, ο Πρόεδρος απάντησε ότι, από τη στιγμή που τέτοια φαινόμενα καταγράφονται σε άλλα κράτη μέλη, όλες οι χώρες της ΕΕ είναι ευάλωτες σε αυτή την τεχνολογική απειλή. Τόνισε, ως εκ τούτου, τη σημασία τόσο της ενημέρωσης του κοινού όσο και της λήψης προληπτικών μέτρων από τις κυβερνήσεις.

Θεώρησε, επίσης, θετικό το γεγονός ότι στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επικεφαλής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και νομπελίστας φυσικής, ο οποίος θα αναδείξει τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην επιστήμη, την ιατρική και άλλους τομείς.

Η στρατηγική της Κύπρου για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην υιοθέτηση της πρώτης στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για την τεχνητή νοημοσύνη, για την περίοδο 2026-2032, καθώς και στην τέταρτη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας.

Όπως είπε, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν 11 υπουργοί και υφυπουργοί από την Κυπριακή Δημοκρατία και 13 από την Ελλάδα, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, με στόχο να συζητηθεί οριζόντια ο τρόπος με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει όλους τους τομείς διακυβέρνησης.

Επισήμανε ότι η τεχνολογία αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο τομέα για την κυπριακή οικονομία, συνεισφέροντας σήμερα περίπου στο 15% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στο τέλος του μήνα θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων εταιρειών, ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και την επιστροφή Κυπρίων επαγγελματιών και ταλέντων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις γύρω από τις έρευνες για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σημειώνοντας ότι, παρά τη φραστική ενέργεια από πλευράς Τουρκίας, οι εργασίες βυθοσκόπησης συνεχίζονται κανονικά.

Όπως είπε, το ζήτημα παρακολουθείται σε συνεχή βάση, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ελλάδα, ενώ έχει συζητηθεί και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, για το οποίο υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 657 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο πρόσθετης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι βυθοσκοπήσεις προχωρούν κανονικά.

Η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στις συζητήσεις για την Ουκρανία

Τέλος, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της άτυπης Συνόδου σχετικά με την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συζητήσεις για το Ουκρανικό.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Η πρώτη υποστηρίζει ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκπροσωπούν αποκλειστικά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, δηλαδή ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή η Ύπατη Εκπρόσωπος.

Η δεύτερη προσέγγιση προβλέπει ένα μεικτό σχήμα εκπροσώπησης, με συμμετοχή τόσο των ευρωπαϊκών θεσμών όσο και συγκεκριμένων κρατών-μελών.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα με καμία από τις δύο προσεγγίσεις, εκτιμώντας ωστόσο ότι η παρουσία κρατών-μελών θα μπορούσε να προσδώσει πρόσθετη αξία στη διαδικασία.

Διευκρίνισε ότι δεν αναμένεται να ληφθεί τελική απόφαση στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου, ενώ το θέμα συζητείται ήδη σε αρμόδια ομάδα εργασίας στις Βρυξέλλες.