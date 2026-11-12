Σενάρια για επιστροφή της Λαγκάρντ στην πολιτική: Στο 14% σε δημοσκόπηση για τις προεδρικές του 2027 στη Γαλλία - Τι απαντά η ίδια

Όπως μεταδίδει το Politico, πρόκειται για την πρώτη δημόσια δημοσκόπηση που εξετάζει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Λαγκάρντ, καταγράφοντας ποσοστά αντίστοιχα με εκείνα άλλων προσώπων του κεντρώου πολιτικού χώρου.

Σε ένα από τα σενάρια της έρευνας, η Λαγκάρντ συγκεντρώνει 14%, έναντι 13,5% που καταγράφει ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ σε αντίστοιχο εκλογικό σενάριο.

Σε διαφορετικό, υποθετικό σενάριο, στο οποίο συμμετέχουν ταυτόχρονα η Λαγκάρντ, ο Φιλίπ και άλλοι πιθανοί υποψήφιοι, το ποσοστό της προέδρου της ΕΚΤ περιορίζεται στο 8%.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων στα συγκεκριμένα σενάρια και όχι πραγματική υποψηφιότητα της Λαγκάρντ.

Ρευστό το πολιτικό τοπίο στο Κέντρο

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει την αβεβαιότητα που επικρατεί στον κεντρώο πολιτικό χώρο της Γαλλίας, όπου αρκετά πρόσωπα επιδιώκουν να διεκδικήσουν την προεδρία μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος του Cluster17, Ζαν-Ιβ Ντορμαγκέν, επισημαίνει ότι η εκλογική βάση του μετριοπαθούς και κεντρώου χώρου παραμένει ιδιαίτερα ρευστή.

«Σε αυτό το στάδιο, υπάρχει εμφανής έλλειψη ηγεσίας στον μετριοπαθή και κεντρώο χώρο», δήλωσε, σύμφωνα με το Politico.

Στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο καταγράφεται αντιπαράθεση μεταξύ του Εντουάρ Φιλίπ και του επίσης πρώην πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Ατάλ.

Στη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές συμμετέχουν ακόμη ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό, ο δήμαρχος των Καννών Νταβίντ Λινάρ και ο κεντροαριστερός ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Λεπέν και Μελανσόν στις πρώτες θέσεις των σεναρίων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζει το Politico, η Μαρίν Λεπέν και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά στα δύο υποθετικά εκλογικά σενάρια που εξετάστηκαν.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι του κεντρώου χώρου να συγκεντρώσουν ευρύτερη εκλογική υποστήριξη.

Στην έρευνα εξετάζονται επίσης ονόματα εκτός του παραδοσιακού πολιτικού προσωπικού, όπως ο Ολυμπιονίκης του τζούντο Τεντί Ρινέρ και η αρθρογράφος Νατάσα Πολόνι.

Τι απαντά η Λαγκάρντ για ενδεχόμενη υποψηφιότητα

Η Κριστίν Λαγκάρντ είχε απορρίψει στο παρελθόν το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «καθόλου καλή ιδέα».

Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση της πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ στις 29 Οκτωβρίου, τα σενάρια για πιθανή επιστροφή της στην πολιτική έχουν αναζωπυρωθεί.

Ερωτηθείσα την Τετάρτη από το Politico, στο περιθώριο του Φόρουμ Ειρήνης του Παρισιού, εάν εξακολουθεί να αποκλείει την υποψηφιότητά της, απέφυγε να δώσει ευθεία απάντηση.

«Είπα ότι θέλω να ανακτήσω την ελευθερία μου να μιλάω, την ελευθερία μου να ασχολούμαι με ζητήματα που δεν αφορούν τη νομισματική πολιτική, και αυτό είναι που θέλω να κάνω», ανέφερε.

Η Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, περίπου έναν μήνα πριν από την προθεσμία υποβολής των επίσημων υποψηφιοτήτων για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Παρά τη δημοσκοπική καταγραφή του ονόματός της, η ίδια δεν έχει ανακοινώσει αλλαγή της προηγούμενης στάσης της απέναντι στο ενδεχόμενο διεκδίκησης της γαλλικής προεδρίας.

Με πληροφορίες από iefimerida.gr