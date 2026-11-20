Οι πρόεδροι των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας συνομίλησαν την Πέμπτη, επί περίπου μία ώρα και 20 λεπτά, στη Σεντζέν της Κίνας.

Ο Σι περιέγραψε τη συνάντηση ως «θεμελιώδους σημασίας», ενώ το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών τη χαρακτήρισε «επαναστατική». Την ίδια ρητορική υιοθέτησαν και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Κύριο άρθρο των Global Times είχε τίτλο «Η σύνοδος κορυφής Κίνας-Ρωσίας-ΗΠΑ είναι άνευ προηγουμένου και γράφει Ιστορία». Η εφημερίδα σημείωσε ότι «πολλοί αναλυτές εκτιμούν πως, χωρίς τις συνεχείς προσπάθειες της Κίνας και τον ρόλο της ως οικοδεσπότη, αυτή η “ιστορική συνάντηση” πιθανότατα θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί».

«Χωρίς να καταφύγουμε σε υποθετική ανάλυση, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η Κίνα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση αυτής της συνάντησης», ανέφερε επίσης το δημοσίευμα.

Η Shenzhen Evening News δημοσίευσε στην πρώτη σελίδα φωτογραφία των τριών ηγετών, με τον Κινέζο πρόεδρο στο κέντρο, και τίτλο: «Ο Σι φιλοξενεί συνάντηση των ηγετών της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ».

Η Λαϊκή Ημερησία, επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, δημοσίευσε ανάλυση με τίτλο «Μικροπαρατηρήσεις από την πρώτη συνάντηση μεταξύ των αρχηγών κρατών της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ».

«Τα πρώτα σημάδια μιας αλλαγής εποχής κρύβονται συχνά σε ανεπαίσθητες, σταδιακές μεταβολές», αναφέρει στην αρχή το άρθρο. «Το γεγονός ότι αυτό το ιστορικό κεφάλαιο εκτυλίχθηκε στην Κίνα δεν αποτέλεσε έκπληξη για κανέναν στον κόσμο», προσθέτει.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν βγήκαν «σχεδόν ταυτόχρονα» από τις αίθουσες αναμονής για να χαιρετήσουν τον Σι πριν από τη συνάντησή τους και «αντάλλαξαν φιλικά χαμόγελα».

«Τα καρποφόρα αποτελέσματα» της συνάντησης ήταν το θέμα με τη μεγαλύτερη απήχηση στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo το πρωί της Παρασκευής.

Ωστόσο, χρήστες της πλατφόρμας σχολίασαν με ανάλογο ενδιαφέρον και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Η επίσκεψη του Ίλον Μασκ, επικεφαλής της SpaceX και της Tesla, στη Σεντζέν και τη Σανγκάη, όπου επισκέφθηκε το τεράστιο εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας του, ήταν το δεύτερο θέμα με τη μεγαλύτερη συζήτηση στο Weibo.

Πηγή: ΚΥΠΕ