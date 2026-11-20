Η Αβρούπα έχει σήμερα το θέμα στο πρωτοσέλιδό της και σχολιάζει ότι η μη επίλυση του Κυπριακού και η μη αναγνώριση έπληξαν τόσο τις τοπικές τράπεζες όσο και τους πολίτες.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 16 Νοεμβρίου, ο Μπερκάι ανέφερε ότι η σχετική ειδοποίηση, η οποία διαβιβάστηκε στις τοπικές τράπεζες τον Οκτώβριο, αφορά πληρωμές που διεκπεραιώνονται μέσω της VakıfBank, ανταποκρίτριας τράπεζας της Barclays. Όπως εξήγησε, οι μεταφορές σε στερλίνα γίνονταν μέσω της σύνδεσης της Barclays στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι μεταφορές σε ευρώ μέσω της σύνδεσής της στη Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον Οκτώβριο γνωστοποιήθηκε στις τοπικές τράπεζες ότι η Barclays δεν θα μπορούσε πλέον να διεκπεραιώνει διεθνή εμβάσματα από αυτές στα δύο συγκεκριμένα νομίσματα. Ο Μπερκάι σημείωσε ότι η VakıfBank διαδραμάτιζε διαχρονικά καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς πληρωμές των τοπικών τραπεζών, ενώ τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν δημοσιοποιήσει τις εκτιμήσεις που οδήγησαν στον τελευταίο περιορισμό.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις στο εμπόριο, ο Μπερκάι έφερε ως παράδειγμα μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα κατεχόμενα και αδυνατεί να πληρώσει προμηθευτή του εξωτερικού μέσω της τοπικής τράπεζάς της, αλλά μπορεί να εξοφλήσει το ίδιο τιμολόγιο μέσω υποκαταστήματος τράπεζας με έδρα την Τουρκία.

Η προέλευση των χρημάτων, ο παραλήπτης και ο σκοπός της πληρωμής παραμένουν ίδια, πρόσθεσε, όμως η διεκπεραίωση της συναλλαγής εξαρτάται από τις διεθνείς διασυνδέσεις της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται ο πελάτης. Τα υποκαταστήματα των τουρκικών τραπεζών χρησιμοποιούν το δίκτυο των μητρικών τους. Κατά τον Μπερκάι, αυτό δυσχεραίνει τη δυνατότητα των τοπικών τραπεζών να διατηρήσουν πελάτες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό εμπόριο, καθώς και τις καταθέσεις τους.

Ο Μπερκάι, ο οποίος έχει περίπου 45 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα κατεχόμενα, υπενθύμισε ότι για περίπου 25 χρόνια μετά το 1974 οι τοπικές τράπεζες συνεργάζονταν απευθείας με ιδρύματα όπως η Barclays, η Deutsche Bank και η Chase Manhattan. Οι εκτιμήσεις κινδύνου των διεθνών τραπεζών, οι αυστηρότεροι κανόνες συμμόρφωσης και η μη επίλυση του Κυπριακού περιόρισαν αυτές τις σχέσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ως αποτέλεσμα, οι τοπικές τράπεζες αντιμετωπίζουν σήμερα δυσκολίες τόσο στην άμεση πρόσβαση στο σύστημα SWIFT όσο και στη χρήση κωδικών IBAN στις διεθνείς συναλλαγές.

Πηγή: ΚΥΠΕ