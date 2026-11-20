Το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, κατά της απόφασης του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης να ανακαλέσει το πτυχίο του, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Medyascope. Η ακύρωση του πτυχίου είναι πλέον οριστική στη διοικητική δικαιοσύνη.
Τουρκία: Οριστικά χωρίς πτυχίο ο Ιμάμογλου, εκτός προεδρικής κούρσας σύμφωνα με τον Τύπο
Το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης κατά της ανάκλησης του πτυχίου του.
Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα «Σοτζού» αναφέρει ότι η απόφαση αποκλείει τον Ιμάμογλου από την προεδρική υποψηφιότητα, καθώς η ολοκλήρωση ανώτατων σπουδών αποτελεί προϋπόθεση για την εκλογή στην προεδρία της Τουρκίας.
Η «Χουριέτ» γράφει ότι επικυρώθηκε η ακύρωση του πτυχίου, ενώ η «Ακσάμ» αναφέρει ότι το δικαστήριο έκρινε παράτυπη τη χορήγησή του. Η «Τουρκιγέ» κάνει λόγο για «πλαστό πτυχίο», ενώ η «Γενί Ακίτ» σχολιάζει ότι ο Ιμάμογλου «είναι πλέον απλώς απόφοιτος λυκείου».
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.