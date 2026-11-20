Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα «Σοτζού» αναφέρει ότι η απόφαση αποκλείει τον Ιμάμογλου από την προεδρική υποψηφιότητα, καθώς η ολοκλήρωση ανώτατων σπουδών αποτελεί προϋπόθεση για την εκλογή στην προεδρία της Τουρκίας.

Η «Χουριέτ» γράφει ότι επικυρώθηκε η ακύρωση του πτυχίου, ενώ η «Ακσάμ» αναφέρει ότι το δικαστήριο έκρινε παράτυπη τη χορήγησή του. Η «Τουρκιγέ» κάνει λόγο για «πλαστό πτυχίο», ενώ η «Γενί Ακίτ» σχολιάζει ότι ο Ιμάμογλου «είναι πλέον απλώς απόφοιτος λυκείου».

Πηγή: ΚΥΠΕ