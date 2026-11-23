Στην Κύπρο, το 5,5% χρησιμοποιούσε κυρίως μέσα μαζικής μεταφοράς, το 3,0% μετακινούνταν κυρίως με τα πόδια και το 0,5% με ποδήλατο. Μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο χρησιμοποιούσε το 0,4%.

Στο άλλο άκρο της ευρωπαϊκής κατάταξης για τα ιδιωτικά μηχανοκίνητα οχήματα βρισκόταν η Ρουμανία, με ποσοστό 34,4%.

Συνολικά στην ΕΕ, το 61,7% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω χρησιμοποιούσε ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα —αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο— ως κύριο μέσο μεταφοράς το 2025. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν η βασική επιλογή για το 19,4%, ενώ το 11,4% μετακινούνταν κυρίως με τα πόδια και το 6,0% με ποδήλατο.

Η Eurostat διαπίστωσε ότι τα άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού χρησιμοποιούσαν συχνότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε σχέση με όσους δεν αντιμετώπιζαν τέτοιο κίνδυνο: 27,0% έναντι 17,4%. Με τα πόδια μετακινούνταν κυρίως το 18,6% της πρώτης ομάδας και το 9,5% της δεύτερης.

Αντίθετα, ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα ως κύριο μέσο μεταφοράς χρησιμοποιούσε το 65,8% όσων δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι 45,5% όσων βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Στις πόλεις της ΕΕ, σχεδόν ένας στους τρεις κατοίκους, ποσοστό 31,4%, χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως κύριο μέσο μετακίνησης. Το ποσοστό ήταν 12,9% στις κωμοπόλεις και τα προάστια και 10,0% στις αγροτικές περιοχές.

Η χρήση ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων ήταν χαμηλότερη στις πόλεις, στο 47,7%. Αντίστοιχα, ανερχόταν σε 67,5% στις κωμοπόλεις και τα προάστια και σε 74,9% στις αγροτικές περιοχές.

Τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς μεταξύ των χωρών καταγράφηκαν στη Ρουμανία, με 35,2%, στην Ουγγαρία, με 31,5%, και στο Λουξεμβούργο, με 30,4%.

Η Βουλγαρία είχε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που μετακινούνταν κυρίως με τα πόδια, με 27,7%. Ακολούθησαν η Ρουμανία με 24,7% και η Λετονία με 20,7%.

Στην Ολλανδία, το ποδήλατο ήταν το κύριο μέσο μεταφοράς για το 31,6% των ατόμων. Ακολουθούσαν η Δανία με 18,5%, το Βέλγιο με 14,0% και η Ουγγαρία με 10,6%.

Πηγή: ΚΥΠΕ