Η Κύπρος κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ στη χρήση ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων ως κύριου μέσου μεταφοράς το 2025. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, το ποσοστό ανήλθε στο 89,8% για τα άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.
Δεν κάνουν βήμα οι Κύπριοι: Πρώτοι στην ΕΕ στη χρήση ιδιωτικών οχημάτων – Σχεδόν 9 στους 10 στο τιμόνι
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Το 89,8% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω στην Κύπρο χρησιμοποιούσε ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα ως κύριο μέσο μεταφοράς, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Στην Κύπρο, το 5,5% χρησιμοποιούσε κυρίως μέσα μαζικής μεταφοράς, το 3,0% μετακινούνταν κυρίως με τα πόδια και το 0,5% με ποδήλατο. Μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο χρησιμοποιούσε το 0,4%.
Στο άλλο άκρο της ευρωπαϊκής κατάταξης για τα ιδιωτικά μηχανοκίνητα οχήματα βρισκόταν η Ρουμανία, με ποσοστό 34,4%.
Συνολικά στην ΕΕ, το 61,7% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω χρησιμοποιούσε ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα —αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο— ως κύριο μέσο μεταφοράς το 2025. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν η βασική επιλογή για το 19,4%, ενώ το 11,4% μετακινούνταν κυρίως με τα πόδια και το 6,0% με ποδήλατο.
Η Eurostat διαπίστωσε ότι τα άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού χρησιμοποιούσαν συχνότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε σχέση με όσους δεν αντιμετώπιζαν τέτοιο κίνδυνο: 27,0% έναντι 17,4%. Με τα πόδια μετακινούνταν κυρίως το 18,6% της πρώτης ομάδας και το 9,5% της δεύτερης.
Αντίθετα, ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα ως κύριο μέσο μεταφοράς χρησιμοποιούσε το 65,8% όσων δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι 45,5% όσων βρίσκονταν σε κίνδυνο.
Στις πόλεις της ΕΕ, σχεδόν ένας στους τρεις κατοίκους, ποσοστό 31,4%, χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως κύριο μέσο μετακίνησης. Το ποσοστό ήταν 12,9% στις κωμοπόλεις και τα προάστια και 10,0% στις αγροτικές περιοχές.
Η χρήση ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων ήταν χαμηλότερη στις πόλεις, στο 47,7%. Αντίστοιχα, ανερχόταν σε 67,5% στις κωμοπόλεις και τα προάστια και σε 74,9% στις αγροτικές περιοχές.
Τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς μεταξύ των χωρών καταγράφηκαν στη Ρουμανία, με 35,2%, στην Ουγγαρία, με 31,5%, και στο Λουξεμβούργο, με 30,4%.
Η Βουλγαρία είχε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που μετακινούνταν κυρίως με τα πόδια, με 27,7%. Ακολούθησαν η Ρουμανία με 24,7% και η Λετονία με 20,7%.
Στην Ολλανδία, το ποδήλατο ήταν το κύριο μέσο μεταφοράς για το 31,6% των ατόμων. Ακολουθούσαν η Δανία με 18,5%, το Βέλγιο με 14,0% και η Ουγγαρία με 10,6%.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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