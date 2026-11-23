Σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές από και προς το Βέλγιο αναμένονται από σήμερα, καθώς απεργιακή κινητοποίηση σε εθνικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία των υπηρεσιών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.
Παραλύουν οι αερομεταφορές στο Βέλγιο λόγω απεργίας - Προβλήματα σε πτήσεις και συγκοινωνίες
Αναμένονται σοβαρές διαταραχές στις πτήσεις από και προς το Βέλγιο, καθώς η Skeyes δεν μπορεί να εγγυηθεί τις υπηρεσίες της από τις 07:00 έως τις 21:00 τοπική ώρα.
Η Skeyes, ο οργανισμός ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την παροχή των υπηρεσιών της από τις 07:00 έως τις 21:00 τοπική ώρα, δηλαδή από τις 08:00 έως τις 22:00 ώρα Κύπρου, καθώς μέρος του προσωπικού της συμμετέχει στην απεργία.
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα παρέχονται μόνο οι απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες για έκτακτες ανάγκες και άλλες κρίσιμες πτήσεις. Οι επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες τους για να ενημερωθούν για την κατάσταση των πτήσεών τους.
Το προσωπικό των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας απεργεί διαμαρτυρόμενο για τις πολιτικές λιτότητας της βελγικής κυβέρνησης. Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι τα μέτρα της κυβέρνησης επιβαρύνουν υπέρμετρα τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.
Μεγάλη διαδήλωση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες μέσα στις επόμενες ώρες.
Εκτός από τις αερομεταφορές, εκτεταμένα προβλήματα αναμένονται στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες σε όλη τη χώρα, καθώς και στα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων στην αποκομιδή απορριμμάτων.
Αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια επέκριναν την αιφνίδια απεργία, σημειώνοντας ότι θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στους επιβάτες και θα προκαλέσει ζημιές στις επιχειρήσεις τους.
Η Skeyes ανέφερε ότι αιφνιδιάστηκε από την απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να συμμετάσχουν στην απεργία, καθώς ενημερώθηκε μόλις το πρωί του Σαββάτου. Η εταιρεία ζήτησε να θεσπιστεί νομοθετική ρύθμιση, ώστε στο μέλλον να ενημερώνεται νωρίτερα για τις κινητοποιήσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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