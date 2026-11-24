Ο Κόστα αναφέρει ότι έχει ήδη υποβάλει συνολική πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ και καλεί τα κράτη μέλη να την εξετάσουν «με πνεύμα συμβιβασμού». Όπως σημειώνει, οι ηγέτες έχουν συλλογική ευθύνη να συμφωνήσουν σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο, ώστε η ΕΕ να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των επόμενων ετών.

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της άμυνας της Ένωσης, καθώς και της παρουσίας της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή, διατηρώντας παράλληλα τις πολιτικές που έχουν αποδείξει την αξία τους. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να διατηρεί τις εθνικές συνεισφορές σε «λογικά επίπεδα», στόχο στον οποίο, όπως αναφέρει, μπορεί να συμβάλει ένα ισορροπημένο πακέτο νέων ιδίων πόρων.

Στην ατζέντα θα βρίσκεται και η χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2027 και την περίοδο που θα ακολουθήσει, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Η στήριξή μας προς την Ουκρανία αποτελεί επίσης επένδυση στην ίδια την ασφάλεια της Ευρώπης», αναφέρει ο Κόστα.

Η συζήτηση για τον επταετή προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα ακολουθήσει την ανταλλαγή απόψεων με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Κόστα θα παρουσιάσει την πρότασή του για το ΠΔΠ και οι ηγέτες θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν, πριν πραγματοποιήσουν διμερείς επαφές.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σκοπεύει να παρουσιάσει στους ηγέτες ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, με στόχο να ενισχυθεί η προβλεψιμότητα των διαπραγματεύσεων. Στη συνέχεια θα συνεδριάσουν και οι 27 ηγέτες, ώστε ο Κόστα να παρουσιάσει τα συμπεράσματά του. Οι εργασίες της Συνόδου αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή.

Η ειδική Σύνοδος θα αρχίσει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 10:00, με τη διευρυμένη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης. Θα συμμετάσχουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, και ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις εκτιμήσεις τους για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η ανανέωση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Κόστα σημειώνει ότι η σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί εγκαίρως και αναφέρει ότι οι ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να ευχαριστήσουν τη Λαγκάρντ για τη θητεία της από τον Νοέμβριο του 2019 και για τη δέσμευσή της στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ