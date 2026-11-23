Σοβαρή κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί πλήρως, βρίσκεται υπό διερεύνηση εδώ και περίπου έναν μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Euronews, οι υποψίες στρέφονται προς ομάδα χάκερ που φέρεται να συνδέεται με την Κίνα, ενώ έχει επιβεβαιωθεί διαρροή ονομάτων και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σοβαρή κυβερνοεπίθεση στην καρδιά της ΕΕ: Έναν μήνα μετά δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως – Υποψίες για χάκερ με δεσμούς στην Κίνα
Αποκαλύψεις του Euronews για παραβίαση των εσωτερικών δικτύων της Κομισιόν – Επιβεβαιωμένη διαρροή προσωπικών δεδομένων, υπηρεσίες εκτός λειτουργίας και έρευνες για την ταυτότητα των δραστών
Η παραβίαση εντοπίστηκε στις 22 Οκτωβρίου, όταν οι υπηρεσίες πληροφορικής της Κομισιόν διαπίστωσαν μη εξουσιοδοτημένη παρουσία στα εσωτερικά δίκτυά της. Παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, το περιστατικό δεν έχει περιοριστεί πλήρως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Οι πιθανοί δράστες αναφέρονται στο εσωτερικό της Επιτροπής με την κωδική ονομασία «Panda», χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη απόδοση ευθύνης.
Διαρροή δεδομένων και προειδοποίηση για phishing
Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε το Σάββατο (21/11) στην απενεργοποίηση της δημόσιας πρόσβασης στην πλατφόρμα EU Academy, μέσω της οποίας παρέχονται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι διέρρευσαν ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προειδοποιώντας τους χρήστες για το ενδεχόμενο να δεχθούν παραπλανητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing).
Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί κλοπή δεδομένων προσωπικού της Κομισιόν από άλλα πληροφοριακά συστήματα. Ωστόσο, αρκετές εσωτερικές εφαρμογές απενεργοποιήθηκαν προληπτικά, με ορισμένες να παραμένουν εκτός λειτουργίας.
Οι υποψίες για σύνδεση με την Κίνα
Σύμφωνα με το Euronews, η τρέχουσα αξιολόγηση της απειλής δείχνει ότι οι δράστες ενδέχεται να επιδίωκαν να διερευνήσουν πόσο βαθιά μπορούσαν να διεισδύσουν στα δίκτυα της Επιτροπής, παρά να στοχεύσουν εξαρχής συγκεκριμένα πρόσωπα ή πληροφοριακά συστήματα.
Οι υποψίες για εμπλοκή ομάδας που συνδέεται με την Κίνα βασίζονται, μεταξύ άλλων, στην πολυπλοκότητα της επίθεσης και σε ενδείξεις χρήσης του εργαλείου ARTEX, το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό ευπαθειών.
Στο δημοσίευμα γίνεται επίσης αναφορά σε ομάδες κυβερνοεπιθέσεων που έχουν συνδεθεί με την Κίνα, όπως οι Storm-0940 και Vapor Panda, καθώς και σε προηγούμενες εκστρατείες κυβερνοκατασκοπείας.
Πάντως, η σύνδεση της συγκεκριμένης επίθεσης με κινεζικές κρατικές υπηρεσίες παραμένει υπό διερεύνηση. Η κινεζική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα απορρίψει κατηγορίες ότι υποστηρίζει ή κατευθύνει κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ξένων κυβερνήσεων και οργανισμών.
Αντιδράσεις εργαζομένων για την ενημέρωση
Η διαχείριση του περιστατικού προκάλεσε αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη βασική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων να επικρίνει το γεγονός ότι υπάλληλοι ενημερώθηκαν για την κυβερνοεπίθεση μέσω δημοσιευμάτων.
Αξιωματούχος της Κομισιόν, ωστόσο, υπερασπίστηκε τον χειρισμό της υπόθεσης, εξηγώντας ότι η πρόωρη δημοσιοποίηση πληροφοριών θα μπορούσε να προειδοποιήσει τους δράστες για τα μέτρα αντιμετώπισης και να δυσχεράνει το έργο των ειδικών κυβερνοασφάλειας.
Σύμφωνα με το Euronews, πρόκειται για το τρίτο περιστατικό κυβερνοεπίθεσης που αντιμετωπίζει φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από προηγούμενες παραβιάσεις σε υποδομές cloud και κινητής τηλεφωνίας.
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