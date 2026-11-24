Με τη νέα συμφωνία, η Cytavision παραμένει η τηλεοπτική έδρα των τριών διοργανώσεων στην Κύπρο, συμπληρώνοντας περισσότερα από 20 συνεχόμενα χρόνια μετάδοσης των αγώνων τους. Η εμπειρία κάθε ευρωπαϊκής βραδιάς ξεκινά πριν από τη σέντρα και συνεχίζεται μετά το τελευταίο σφύριγμα, με εκπομπές αφιερωμένες στις τρεις διοργανώσεις, μεταδόσεις επιλεγμένων αγώνων σε ποιότητα 4K και πρόσθετες δυνατότητες θέασης, όπως το Multiview, που επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση τεσσάρων διαφορετικών αθλητικών καναλιών.

Παράλληλα, μέσα από διαγωνισμούς, ταξιδιωτικές εμπειρίες και μοναδικές ενέργειες, η Cytavision θα συνεχίσει να φέρνει τους συνδρομητές της πιο κοντά στη δράση, εντός και εκτός γηπέδου.

Οι κορυφαίες ομάδες και οι μεγάλες στιγμές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα συνεχίσουν να έχουν σταθερό σημείο συνάντησης: τη Cytavision.