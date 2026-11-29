*** Ο θάνατός της Μαρικάρμεν έδωσε νέα τροπή στην πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση αναγνώρισε την αποτυχία του συστήματος να προστατεύσει την ηλικιωμένη γυναίκα, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα κατηγόρησε τους Σοσιαλιστές για πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, ενώ το ακροδεξιό Vox επιχείρησε να τη συνδέσει με το μεταναστευτικό

*** Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι γνωρίζει πώς να μετατρέπει μια πολιτική ήττα σε ευκαιρία. Το 2023, την επομένη της βαριάς ήττας των Σοσιαλιστών στις περιφερειακές εκλογές, αιφνιδίασε αντιπάλους και συμμάχους προκηρύσσοντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές

*** Σε ένα διεθνές περιβάλλον μετατόπισης προς τα δεξιά, ο Σάντσεθ έχει οικοδομήσει ένα πολιτικό προφίλ που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας του, με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και μιας περισσότερο ανοικτής μεταναστευτικής πολιτικής

Η ιστορία της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ έκανε τον γύρο της Ευρώπης. Στις 23 Σεπτεμβρίου, η ηλικιωμένη γυναίκα εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε επί δεκαετίες στη Μαδρίτη. Η έξωσή της πυροδότησε διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Στις 2 Οκτωβρίου, η Βουλή απέρριψε δύο κυβερνητικά διατάγματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και τρεις ημέρες αργότερα ο σοσιαλιστής Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε την προσφυγή στις κάλπες. Στις 7 Οκτωβρίου, η Μαρικάρμεν πέθανε στο νοσοκομείο.

Ο θάνατός της έδωσε νέα τροπή στην πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση αναγνώρισε την αποτυχία του συστήματος να προστατεύσει την ηλικιωμένη γυναίκα, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα κατηγόρησε τους Σοσιαλιστές για πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, ενώ το ακροδεξιό Vox επιχείρησε να τη συνδέσει με το μεταναστευτικό. Ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Ιγνάθιο Γκαρίγα, υποστήριξε ότι εάν η Μαρικάρμεν ήταν Μαροκινή, θα είχε εξασφαλίσει κοινωνική κατοικία. Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κυκλοφόρησαν ακόμη και θεωρίες περί δολοφονίας της από ανθρώπους της Αριστεράς για εκλογικό όφελος, καθώς και ψευδείς πληροφορίες και εικόνες δημιουργημένες με Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως κατέγραψε η υπηρεσία επαλήθευσης πληροφοριών της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης.

Σε αυτό το πολωμένο πολιτικό κλίμα, με τη στεγαστική κρίση στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, περίπου 39 εκατομμύρια Ισπανοί καλούνται σήμερα να προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν τους 350 βουλευτές και 209 από τους 267 γερουσιαστές. Έπειτα από οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τρία πολιτικά παράδοξα, που κάνουν τη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Μια κοινωνία που δυσφορεί

Η ισπανική οικονομία συγκαταλέγεται εδώ και αρκετά χρόνια στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης 2,6% για το 2026. Ο τουρισμός, η δημογραφική αύξηση και η συμβολή των μεταναστών στην οικονομική δραστηριότητα έχουν στηρίξει την ανάπτυξη, ενώ οι επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση έχουν φέρει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 60% της ηλεκτροπαραγωγής.

Στο κοινωνικό πεδίο, η συνεργασία των Σοσιαλιστών με τα κόμματα της Αριστεράς επέτρεψε την προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων η αναμόρφωση της εργατικής νομοθεσίας, οι διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού και των συντάξεων και η ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας. Χαρακτηριστικό της οκταετίας Σάντσεθ είναι ότι μέχρι τις 11 Νοεμβρίου δεν είχε πραγματοποιηθεί ούτε μία γενική απεργία στη χώρα.

Κι όμως, για ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος της ισπανικής κοινωνίας, ακόμη και η εξασφάλιση μιας κατοικίας έχει εξελιχθεί σε δυσεπίλυτο πρόβλημα.

Η κρίση της κατοικίας στην Ισπανία έχει τις ρίζες της στην κατάρρευση της φούσκας των ακινήτων το 2008 και στην επιβράδυνση της οικοδομικής δραστηριότητας που ακολούθησε. Την περίοδο 2021–2025 η σωρευτική διαφορά μεταξύ των νέων νοικοκυριών και των νέων κατοικιών έφτασε περίπου τις 750.000, με περισσότερο από το μισό του ελλείμματος να συγκεντρώνεται σε έξι μεγάλες αστικές και τουριστικές περιοχές.

Στο ήδη περιορισμένο απόθεμα κατοικιών προστίθενται ο ανταγωνισμός από τις βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις και η ανεπάρκεια της κοινωνικής κατοικίας, η οποία αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος της χώρας, έναντι περίπου 7% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 12,2% σε ετήσια βάση, ενώ το 44,3% των Ισπανών ηλικίας 26 έως 34 ετών εξακολουθούσε το 2025 να ζει με τους γονείς του. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς δήλωναν ως βασικό λόγο την οικονομική αδυναμία να νοικιάσουν ή να αγοράσουν σπίτι. Με τον πληθωρισμό να προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,6% το 2026, η πρόσβαση στη στέγαση έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πρόβλημα των Ισπανών, σύμφωνα με το τελευταίο βαρόμετρο του Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS).

Οι προτάσεις των κομμάτων αποτυπώνουν διαφορετικές αντιλήψεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι Σοσιαλιστές θέλουν να διαθέτουν ετησίως το 1% του ΑΕΠ για την προσιτή στέγαση, να δημιουργήσουν δημόσιο απόθεμα 100.000 κατοικιών και να περιορίσουν τις αυξήσεις των ενοικίων. Το Λαϊκό Κόμμα υπόσχεται την κατασκευή ενός εκατομμυρίου κατοικιών μέσα σε τέσσερα χρόνια, με επιτάχυνση των διαδικασιών δόμησης και φορολογικές ελαφρύνσεις για την αγορά πρώτης κατοικίας. Το Vox προσθέτει την προτεραιότητα των Ισπανών έναντι των αλλοδαπών στην πρόσβαση στις κοινωνικές κατοικίες, ενώ ο αριστερός συνασπισμός Frente Amplio (Ευρύ Μέτωπο) προτείνει τη δημιουργία 1,5 εκατομμυρίου δημόσιων κατοικιών με προσιτό ενοίκιο μέσα σε 12 χρόνια.

Η στεγαστική κρίση έχει ανοίξει, όμως, και μια συζήτηση για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Παρά τη διάλυση του Κοινοβουλίου, ο Σάντσεθ συνέχισε να νομοθετεί μέσω διαταγμάτων. Στις 12 Νοεμβρίου, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Βουλής, το όργανο που εξακολουθεί να λειτουργεί μετά τη διάλυσή της, επικύρωσε μέτρα για την αναστολή ορισμένων εξώσεων ευάλωτων νοικοκυριών, την παράταση μισθώσεων και τη χορήγηση άτοκων δανείων έως 50.000 ευρώ για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Ο διευθυντής του καταλανικού ενημερωτικού μέσου VilaWeb, Μπισέντ Παρτάλ, θέτει ένα ενδιαφέρον ζήτημα πολιτικής δεοντολογίας: είναι θεμιτό μια κυβέρνηση να επαναφέρει σε ένα μικρότερο κοινοβουλευτικό όργανο, με διαφορετικούς συσχετισμούς δυνάμεων, ένα μέτρο που έχει απορρίψει η ολομέλεια της Βουλής; Η διαδικασία είναι απολύτως νόμιμη, αναγνωρίζει ο Παρτάλ, αλλά διερωτάται πώς θα αντιδρούσαν οι σημερινοί υποστηρικτές της εάν την αξιοποιούσε στο μέλλον μια κυβέρνηση της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς.

Στην τελευταία φάση της προεκλογικής εκστρατείας, ο Σάντσεθ ανακοίνωσε νέες αυξήσεις συντάξεων, κατώτατου μισθού και αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Πρότεινε, επίσης, τη φορολόγηση περιουσιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη συγκέντρωση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, αντιπροτείνει μείωση της φορολογίας, γενικό έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και επανεξέταση των δεσμεύσεων για πολυετείς κρατικές δαπάνες, χωρίς, πάντως, να θιγούν οι αυξήσεις των συντάξεων.

Η οικονομία και η κοινωνική πολιτική δεν είναι, ωστόσο, τα μοναδικά πεδία στα οποία κρίνεται η οκταετία των Σοσιαλιστών. Δύο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα, με συνολικά 115 νεκρούς μέσα στο 2026, οδήγησαν στην παραίτηση του υπουργού Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, και έφεραν στο προσκήνιο την ασφάλεια των δημόσιων υποδομών. Η δε μεταναστευτική κρίση του καλοκαιριού στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική, έδωσε στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του Πρωθυπουργού.

Ακόμη μεγαλύτερη φθορά έχουν προκαλέσει οι δικαστικές υποθέσεις που αφορούν το στενό πολιτικό και οικογενειακό περιβάλλον του. Ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Χοσέ Λουίς Άμπαλος, έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 24 ετών για υποθέσεις διαφθοράς, ενώ ο πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Σοσιαλιστών, Σάντος Θερδάν, αναμένει τη δίκη του για κατηγορίες δωροδοκίας, τις οποίες αρνείται. Ο πρώην γενικός εισαγγελέας, Άλβαρο Γκαρθία Ορτίθ, αποκλείστηκε από την άσκηση δημόσιου αξιώματος για αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ο αδελφός του Πρωθυπουργού, Νταβίντ Σάντσεθ, αντιμετωπίζει εννεαετή απαγόρευση ανάληψης δημόσιου αξιώματος για παρατυπίες στον διορισμό του σε περιφερειακή θέση, ενώ η σύζυγός του, Μπεγόνια Γκόμεθ, πρόκειται να δικαστεί για κατηγορίες αθέμιτης άσκησης επιρροής και υπεξαίρεσης δημόσιων πόρων. Και οι δύο αρνούνται ότι έχουν διαπράξει αδίκημα.

Καμία από τις συγκεκριμένες δικαστικές διαδικασίες δεν στρέφεται προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι εμπιστεύτηκε ανθρώπους που δεν έπρεπε, αλλά καταγγέλλει την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης για την πολιτική αποσταθεροποίηση της κυβέρνησής του.

Οι Σοσιαλιστές ανακάμπτουν, η Αριστερά υποχωρεί

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι γνωρίζει πώς να μετατρέπει μια πολιτική ήττα σε ευκαιρία. Το 2023, την επομένη της βαριάς ήττας των Σοσιαλιστών στις περιφερειακές εκλογές, αιφνιδίασε αντιπάλους και συμμάχους προκηρύσσοντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Το Λαϊκό Κόμμα ήρθε πρώτο, αλλά δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση ακόμη και με τη στήριξη του Vox.

Ο Σάντσεθ παρέμεινε στην εξουσία χάρη στη συνεργασία του με τον αριστερό συνασπισμό Sumar και την υποστήριξη περιφερειακών και αυτονομιστικών κομμάτων. Το τίμημα για τη στήριξη των Καταλανών αυτονομιστών του Junts ήταν η αμνήστευση όσων αντιμετώπιζαν δικαστικές διώξεις για την απόπειρα ανεξαρτητοποίησης της Καταλονίας το 2017.

Η κοινοβουλευτική στήριξη της κυβέρνησης αποδείχθηκε εξαιρετικά εύθραυστη. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την έγκριση ούτε ενός νέου προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου. Τελικά, οι επτά βουλευτές του Junts συνέπραξαν με το Λαϊκό Κόμμα και το Vox στην καταψήφιση των διαταγμάτων για τη στέγαση, στερώντας από τον Σάντσεθ την απαραίτητη κοινοβουλευτική υποστήριξη.

Αυτή τη φορά, οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετικοί. Στην τελευταία συγκεντρωτική ανάλυση των δημοσκοπήσεων που δημοσίευσε η El País στις 24 Νοεμβρίου, το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει το 31,5% της πρόθεσης ψήφου και οι Σοσιαλιστές το 29%. Η διαφορά των έξι ποσοστιαίων μονάδων που χώριζε τα δύο κόμματα στις αρχές Οκτωβρίου έχει περιοριστεί στις δυόμισι μονάδες.

Την ίδια στιγμή, το Vox συγκεντρώνει περίπου 18%, έναντι 12,4% στις εκλογές του 2023. Αντίθετα, οι σχηματισμοί στα αριστερά των Σοσιαλιστών συγκεντρώνουν αθροιστικά περίπου 8%, έναντι του 12,3% που είχε εξασφαλίσει το Sumar στην προηγούμενη αναμέτρηση.

Το Frente Amplio, με επικεφαλής την πρώην δήμαρχο της Βαρκελώνης Άντα Κολάου, και το Podemos της ευρωβουλεύτριας Ιρένε Μοντέρο, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε κοινή πανεθνική εκλογική κάθοδο. Ο κατακερματισμός τους έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα εκλογικό σύστημα όπου οι έδρες κατανέμονται σε 52 εκλογικές περιφέρειες και όχι σε εθνικό επίπεδο, με τρόπο που ευνοεί τα μεγαλύτερα κόμματα.

Κατά τον αναπληρωτή διευθυντή της La Vanguardia, Ενρίκ Ζουλιάνα, οι περιορισμένες δυνατότητες προσέλκυσης ψηφοφόρων από το πολιτικό κέντρο εξηγούν την αριστερή στροφή του Σάντσεθ. Τη στρατηγική αυτή επικρίνει ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του και ιδρυτικό στέλεχος του Podemos. Μιλώντας στο ιταλικό Fanpage.it, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός, προβάλλοντας τον κίνδυνο της Ακροδεξιάς, διεκδικεί τη λεγόμενη «χρήσιμη ψήφο» εις βάρος των κομμάτων που κατέστησαν δυνατή τη διακυβέρνησή του.

Η Δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του μικρότερου ακροδεξιού σχηματισμού Se Acabó la Fiesta («Το πάρτι τελείωσε»), συγκεντρώνει το 51,2% της πρόθεσης ψήφου, έναντι 38,7% των κομμάτων της Αριστεράς. Στις εκλογές του 2023 τα δύο πολιτικά στρατόπεδα απείχαν μόλις 1,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι τελευταίες προβολές των δημοσκοπικών ποσοστών σε κοινοβουλευτικές έδρες δίνουν, ανάλογα με την έρευνα, μεταξύ 186 και 194 εδρών στο Λαϊκό Κόμμα και το Vox μαζί, σε ορισμένες περιπτώσεις συνυπολογίζοντας περιφερειακούς συμμάχους. Για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 176 έδρες.

Οι εκλογικές επιλογές των Ισπανών δεν καθορίζονται, πάντως, αποκλειστικά από τις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων. Σε δημοσκόπηση της PF Global για το Politico, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15 και 17 Νοεμβρίου σε δείγμα 2.454 ενηλίκων, σχεδόν ένας στους τρεις ερωτηθέντες δήλωσε ότι βασικό κίνητρο της ψήφου του είναι η απομάκρυνση του Σάντσεθ από την εξουσία. Μεταξύ των ψηφοφόρων του Λαϊκού Κόμματος και του Vox, το ποσοστό πλησιάζει το 60%. Αντιστοίχως, το 44% των ψηφοφόρων των Σοσιαλιστών και του Frente Amplio δηλώνει ότι θα ψηφίσει στρατηγικά, προκειμένου να εμποδίσει κάποιο κόμμα να συμμετάσχει στην κυβέρνηση.

Η πολιτική πόλωση έχει περάσει και στους δρόμους. Στο περιθώριο προεκλογικών εκδηλώσεων του Vox έχουν σημειωθεί συγκρούσεις νεαρών αντιφασιστών με την Αστυνομία, ενώ ομάδες ακροδεξιών νέων έχουν εμφανιστεί απέναντι σε διαδηλωτές για τη στέγαση, χαιρετώντας φασιστικά και τραγουδώντας τον φρανκικό ύμνο «Cara al Sol». Σύμφωνα με έρευνα του CIS το 2025, περίπου ένας στους πέντε Ισπανούς κάτω των 25 ετών είχε θετική άποψη για τη δικτατορία. Ο Σάντσεθ έχει θέσει ως στόχο τη συμμετοχή του 75% των ψηφοφόρων.

Η ευρωπαϊκή εξαίρεση

Ο Πέδρο Σάντσεθ δεν συμμετείχε στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 και 27 Νοεμβρίου, προκειμένου να παραμείνει στην Ισπανία για τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας. Την εκπροσώπηση της χώρας ανέθεσε στον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο συμμερίζεται την ανάγκη ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028–2034, έναντι των περικοπών που υποστηρίζουν η Γερμανία και αρκετές χώρες της βόρειας Ευρώπης.

Η Ισπανία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, είναι μία από τις ελάχιστες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με σοσιαλιστική κυβέρνηση. Σε ένα διεθνές περιβάλλον μετατόπισης προς τα δεξιά, ο Σάντσεθ έχει οικοδομήσει ένα πολιτικό προφίλ που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας του, με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και μιας περισσότερο ανοικτής μεταναστευτικής πολιτικής.

Έχει αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος από το 2024, έχει επικρίνει έντονα τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και έχει αρνηθεί τη χρήση των ισπανικών στρατιωτικών βάσεων για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι επανειλημμένες δημόσιες αντιπαραθέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν ενισχύσει τη δημοτικότητά του στους προοδευτικούς πολιτικούς κύκλους διεθνώς.

Η ίδια αυτή χώρα, ωστόσο, θα μπορούσε να αποκτήσει, για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1975, μια εθνική κυβέρνηση με τη συμμετοχή της Ακροδεξιάς. Το Λαϊκό Κόμμα και το Vox συγκυβερνούν ήδη στην Ανδαλουσία, την Αραγονία, την Καστίλλη και Λεόν και την Εστρεμαδούρα, όπου το Vox έχει εξασφαλίσει την υιοθέτηση της αρχής της «εθνικής προτεραιότητας» για την πρόσβαση των Ισπανών σε δημόσιες υπηρεσίες και επιδόματα.

Στην Καστίλλη και τη Λεόν, η ακύρωση θεατρικής παράστασης για τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και οι νέοι περιορισμοί στη χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών που θεωρείται ότι προωθούν την «ιδεολογική κατήχηση», προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον χώρο του πολιτισμού.

Οι περιφερειακές συνεργασίες έχουν αποκαλύψει και τις διαφορές των δύο κομμάτων. Το 2024, το Vox αποχώρησε από πέντε περιφερειακές κυβερνήσεις, διαφωνώντας με την απόφαση του Λαϊκού Κόμματος να αποδεχθεί την κατανομή ανήλικων μεταναστών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Ο Φεϊχόο έχει δεσμευθεί ότι δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση στη νομοθεσία για τις αμβλώσεις και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, έχει όμως εξαγγείλει την κατάργηση του υπουργείου Ισότητας και την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ευθανασία. Προτιμά, όπως δηλώνει, να κυβερνήσει χωρίς υπουργούς του Vox, εξασφαλίζοντας την κοινοβουλευτική του υποστήριξη, αλλά δεν αποκλείει μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Σε εθνικό επίπεδο, οι μεγαλύτερες δυσκολίες μιας τέτοιας συνεργασίας ενδέχεται να προκύψουν στην εξωτερική πολιτική. Το Λαϊκό Κόμμα ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ενώ το Vox εγκατέλειψε το 2024 την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών για να ενταχθεί στους Πατριώτες για την Ευρώπη, την πιο ευρωσκεπτικιστική ομάδα που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Βίκτορ Όρμπαν.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το βρετανικό ερευνητικό ινστιτούτο Chatham House, το Vox χαρακτηρίζει «προδοσία» των Ισπανών αγροτών την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur, την οποία υποστηρίζει το Λαϊκό Κόμμα. Στο ζήτημα της Ουκρανίας, ο Φεϊχόο ακολουθεί τη γραμμή της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς υπέρ της υποστήριξης του Κιέβου. Αντίθετα, ο Αμπασκάλ είχε ταχθεί στο πλευρό του Τραμπ στη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο το 2025, επικρίνοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες που στήριξαν τον Ουκρανό Πρόεδρο. Διαφορετικές προσεγγίσεις υπάρχουν και στις σχέσεις με το Μαρόκο, η συνεργασία του οποίου είναι καθοριστική για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Στο ζήτημα του Γιβραλτάρ, το Vox διεκδικεί την επαναφορά του υπό ισπανική κυριαρχία και αντιτίθεται στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από τον περασμένο Ιούλιο.

Για την ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, μια ενδεχόμενη ισπανική κυβέρνηση συνεργασίας θα αποτελούσε επομένως μια σημαντική δοκιμασία. Το κατά πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά, διατηρώντας τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, αφορά και τα συντηρητικά κόμματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, που βρίσκονται αντιμέτωπα με το δίλημμα της συνεργασίας με την Ακροδεξιά. Κι αυτό γιατί η σημερινή αναμέτρηση προηγείται μιας χρονιάς με σημαντικές εκλογές στην Ευρώπη: προεδρικές στη Γαλλία και βουλευτικές, μεταξύ άλλων, στην Ιταλία, την Πολωνία, τη Φινλανδία, την Εσθονία και την Ελλάδα.

Το αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης δεν θα καθορίσει απαραιτήτως και το ποιος θα κυβερνήσει την Ισπανία. Το νέο Κοινοβούλιο θα συγκροτηθεί στις 23 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα, προτού προτείνει υποψήφιο για την πρωθυπουργία. Εάν αυτός δεν εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των 176 βουλευτών στην πρώτη ψηφοφορία, θα ακολουθήσει δεύτερη, 48 ώρες αργότερα, στην οποία θα αρκεί η απλή πλειοψηφία.

Εάν μέσα σε δύο μήνες από την πρώτη ψηφοφορία κανένας υποψήφιος δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη της Βουλής, οι Ισπανοί θα κληθούν εκ νέου στις κάλπες.