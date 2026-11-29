Μεταξύ όσων αποχώρησαν είναι ο συνιδρυτής της BSW και πρώην αρχηγός της Αριστεράς, Κλάους Ερνστ. «Το να αντιμετωπίζεται η AfD ως εταίρος και όχι πλέον ως αντίπαλος είναι μια στάση την οποία δεν μπορώ πια να συμμεριστώ», δήλωσε στο ZDF.

Η Σάρα Βάγκενκνεχτ και ο αρχηγός της BSW, Φάμπιο ντε Μάζι, υποστήριξαν το «μοντέλο Μαγδεμβούργου», το οποίο προβλέπει κοινές προτάσεις και συντονισμό στις ψηφοφορίες, χωρίς, θεωρητικά, επίσημη ανοχή στην εκλογή στελέχους της AfD ως πρωθυπουργού κρατιδίου. Το μοντέλο αφορά τη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η AfD κέρδισε τις πρόσφατες εκλογές χωρίς να εξασφαλίσει αυτοδύναμη πλειοψηφία.

Ο Φάμπιο ντε Μάζι ζήτησε συνεργασία σε συγκεκριμένα ζητήματα και δήλωσε ότι η BSW θέλει να διαλύσει το «τείχος προστασίας» απέναντι στην AfD. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν «θεμελιώδεις διαφορές», μεταξύ άλλων ως προς τις αμυντικές δαπάνες και τη στάση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Η Σάρα Βάγκενκνεχτ τάχθηκε υπέρ στενότερης συνεργασίας, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για μακροπρόθεσμη στρατηγική εταιρική σχέση.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη στάση της BSW κατά την ψηφοφορία της 8ης Δεκεμβρίου, για την ανάδειξη του υποψηφίου της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, στη θέση του πρωθυπουργού του κρατιδίου. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και στην AfD λείπουν τρεις ψήφοι για την απόλυτη πλειοψηφία.

Πηγή: ΚΥΠΕ