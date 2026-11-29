Πέδρο Σάντσεθ – Ο πολιτικός που επιβιώνει

Στα 54 του χρόνια, ο Πέδρο Σάντσεθ συμπληρώνει 12 χρόνια στην ηγεσία του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) και οκτώ στην πρωθυπουργία, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μακροβιότερους εν ενεργεία ηγέτες της Ευρώπης. Οι σημερινές εκλογές είναι η έκτη βουλευτική αναμέτρηση στην οποία συμμετέχει μέσα σε 11 χρόνια.

Οικονομολόγος στο επάγγελμα, με προσεγμένη δημόσια εικόνα και άνεση στη διεθνή πολιτική σκηνή, ο Σάντσεθ έχει καταφέρει να ανακάμψει έπειτα από συγκρούσεις τόσο με τους πολιτικούς του αντιπάλους όσο και στο εσωτερικό του ίδιου του κόμματός του, ιδιαίτερα το 2017 και το 2023.

Στη φετινή προεκλογική εκστρατεία έχει επιλέξει να φέρει στο προσκήνιο και τη σύζυγό του, Μπεγόνια Γκόμεθ, παρά τις δικαστικές περιπέτειες που αντιμετωπίζει. Η Γκόμεθ εκφώνησε την πρώτη της ομιλία σε κομματική εκδήλωση κατά την έναρξη της εκστρατείας των Σοσιαλιστών, απευθύνοντας έκκληση στις γυναίκες της χώρας: «Όταν οι γυναίκες κάνουν ένα βήμα μπροστά, ολόκληρη η Ισπανία ακολουθεί».

Ο Σάντσεθ υπόσχεται σήμερα μια «επική επιστροφή της προοδευτικής Ισπανίας».

Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο – Ο άνθρωπος της διοίκησης

«Δεν ξέρω αγγλικά, αλλά ξέρω να κυβερνώ». Με αυτή τη φράση ο 65χρονος επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP) απαντά σε όσους επισημαίνουν ότι, σε αντίθεση με τον Σάντσεθ, διαθέτει περιορισμένη αναγνωρισιμότητα στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Ο Φεϊχόο κατέχει αδιαλείπτως δημόσια αξιώματα από το 1991. Από το 2009 και για 13 χρόνια ήταν πρόεδρος της αυτόνομης περιφέρειας της Γαλικίας, στη βορειοδυτική Ισπανία, όπου σημείωσε διαδοχικές εκλογικές επιτυχίες. Από την ίδια περιοχή προέρχεται και ο τελευταίος συντηρητικός Πρωθυπουργός της χώρας, Μαριάνο Ραχόι.

Ανέλαβε την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος το 2022, αλλά η πρωτιά του στις εκλογές του 2023 δεν τον οδήγησε στην πρωθυπουργία. Το κόμμα του διαθέτει ισχυρή εκλογική παρουσία στη Μαδρίτη και σε πολλές αγροτικές περιοχές της χώρας.

Στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τον Σάντσεθ αξιοποίησε τη διαφορά στο επικοινωνιακό ύφος των δύο πολιτικών για να επιτεθεί στον Πρωθυπουργό: «Δεν χορεύω στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και δεν κάνω φανταχτερή πολιτική, αλλά ούτε κλέβω ούτε λέω ψέματα».

Σαντιάγο Αμπασκάλ – Από το Λαϊκό Κόμμα στην Ακροδεξιά

Η πολιτική διαδρομή του 50χρονου Σαντιάγο Αμπασκάλ είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της Χώρας των Βάσκων. Ο παππούς του υπήρξε δήμαρχος επί δικτατορίας του Φράνκο και ο πατέρας του ήταν τοπικό στέλεχος του Λαϊκού Κόμματος. Η οικογένειά του είχε δεχθεί απειλές από τη βασκική αυτονομιστική οργάνωση ΕΤΑ, με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρίσκεται υπό αστυνομική προστασία ακόμη και κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Σε ηλικία 18 ετών εντάχθηκε στο Λαϊκό Κόμμα, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος και στη συνέχεια βουλευτής στο περιφερειακό κοινοβούλιο των Βάσκων. Αποχώρησε από το κόμμα το 2013, θεωρώντας υπερβολικά συμβιβαστική τη στάση του απέναντι στους Βάσκους και Καταλανούς αυτονομιστές, και συμμετείχε στην ίδρυση του Vox.

Αρχικά, κεντρικός στόχος του νέου κόμματος ήταν η αναθεώρηση του ισπανικού Συντάγματος προς την κατεύθυνση ενός περισσότερο συγκεντρωτικού κράτους. Το μεταναστευτικό, που σήμερα κυριαρχεί στον πολιτικό του λόγο, δεν περιλαμβανόταν καν στο ιδρυτικό του μανιφέστο.

Τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά: 1,5% στις ευρωεκλογές του 2014 και μόλις 0,2% στις βουλευτικές εκλογές του 2016. Η καταλανική κρίση, η συζήτηση για την εκταφή της σορού του Φράνκο και η αύξηση των μεταναστευτικών αφίξεων έδωσαν στο κόμμα μεγαλύτερη πολιτική προβολή. Τον Δεκέμβριο του 2018 εισήλθε στο περιφερειακό κοινοβούλιο της Ανδαλουσίας και πέντε μήνες αργότερα εξέλεξε 24 βουλευτές στο εθνικό Κοινοβούλιο.

Θαυμαστής του Προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, πολέμιος του φεμινισμού και αμφισβητίας της κλιματικής αλλαγής, ο Αμπασκάλ έχει υιοθετήσει και την ισπανική εκδοχή του συνθήματος του Ντόναλντ Τραμπ: «Να κάνουμε την Ισπανία μεγάλη ξανά».

Ο ίδιος απορρίπτει τον χαρακτηρισμό του κόμματός του ως ακροδεξιού και δηλώνει ότι δεν προτίθεται να περιοριστεί στον ρόλο του κυβερνητικού εταίρου του Φεϊχόο, αλλά διεκδικεί την πρωθυπουργία.

Άντα Κολάου – Από τα κινήματα για τη στέγαση στην πολιτική

Η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης προέρχεται από τα κοινωνικά κινήματα που αγωνίζονται για το δικαίωμα στη στέγαση, το ζήτημα που κυριάρχησε στη φετινή προεκλογική εκστρατεία.

Η Άντα Κολάου ανέλαβε την ηγεσία του Frente Amplio (Ευρύ Μέτωπο), ενός συνασπισμού τεσσάρων μικρότερων αριστερών κομμάτων, μετά την απόφαση της Γιολάντα Ντίαθ, επικεφαλής του προηγούμενου συνασπισμού Sumar, να μην είναι εκ νέου υποψήφια.

Ιρένε Μοντέρο – Η χωριστή πορεία του Podemos

Η ευρωβουλεύτρια Ιρένε Μοντέρο ηγείται της εκλογικής προσπάθειας του Podemos, του κόμματος που είχε συμμετάσχει στην κυβέρνηση συνεργασίας με τους Σοσιαλιστές την περίοδο 2020–2023.

Για τη σημερινή αναμέτρηση έχει συνάψει εκλογική συμφωνία με τη Ρεπουμπλικανική Αριστερά της Καταλονίας (ERC), το κόμμα του Γκαμπριέλ Ρουφιάν που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της περιοχής.

Μίριαμ Νογκέρας – Πρώτα η Καταλονία

Επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Junts per Catalunya, του κεντροδεξιού καταλανικού κόμματος που διεκδικεί την ανεξαρτησία της Καταλονίας, η Μίριαμ Νογκέρας έχει καταστήσει σαφές ότι για την παράταξή της τα καταλανικά αιτήματα έχουν προτεραιότητα έναντι των πολιτικών συμμαχιών στη Μαδρίτη.

Στο προσκήνιο βρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος, ο 63χρονος Κάρλες Πουτζδεμόν. Ο πρώην πρόεδρος της Καταλονίας σχεδιάζει να επιστρέψει στην Ισπανία μετά τις εκλογές, έπειτα από εννέα χρόνια αυτοεξορίας, που ακολούθησαν την αποτυχημένη απόπειρα ανεξαρτητοποίησης του 2017.

Αλβίσε Πέρεθ – Από τα social media στην Ευρωβουλή

Ο 36χρονος influencer και ευρωβουλευτής Αλβίσε Πέρεθ, είναι επικεφαλής του πολιτικού σχηματισμού Se Acabó la Fiesta («Το πάρτι τελείωσε»), ο οποίος εξέλεξε τρεις ευρωβουλευτές το 2024.

Με σκληρή ρητορική κατά της μετανάστευσης, της διαφθοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνεται μεταξύ άλλων σε απογοητευμένους ψηφοφόρους του Vox. Στόχος του είναι σήμερα να αποκτήσει για πρώτη φορά εκπροσώπηση στο εθνικό Κοινοβούλιο.

Τα πρόσωπα της επόμενης ημέρας

Στο Λαϊκό Κόμμα ξεχωρίζει η 48χρονη Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης από το 2019. Με άμεσο και συχνά ανεπίσημο επικοινωνιακό ύφος, έχει αποκτήσει διακριτή πολιτική ταυτότητα στο εσωτερικό της παράταξης και αναφέρεται από αναλυτές ως πιθανή μελλοντική διεκδικήτρια της πρωθυπουργίας.

Στους Σοσιαλιστές δύο ονόματα συζητούνται ιδιαίτερα: ο Σαλβαδόρ Ίγια, πρώην υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και σημερινός πρόεδρος της Καταλονίας, και ο 46χρονος υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο. Ο πρώτος αναφέρεται ως πιθανός μελλοντικός διάδοχος του Σάντσεθ, τον οποίο εξακολουθεί να στηρίζει, ενώ ο δεύτερος έχει αναλάβει προσωρινά και το υπουργείο Μεταφορών μετά το τελευταίο σιδηροδρομικό δυστύχημα και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία των Σοσιαλιστών.

Στο Vox, ιδιαίτερη δημοσιότητα έχει αποκτήσει ο μόλις 30 ετών Κάρλος Ερνάντεθ Κέρο, βουλευτής από το 2023, στον οποίο το κόμμα του Αμπασκάλ ανέθεσε την εκπροσώπησή του για τα ζητήματα της στέγασης και της πολεοδομίας.

Ο Λαμίν Γιαμάλ στην προεκλογική εκστρατεία

Φωτογραφία: Bryan Berlin / WikiPortraits, CC BY-SA 4.0,

Δεν είναι υποψήφιος, δεν έχει εκφράσει την υποστήριξή του σε κάποιο κόμμα και, τουλάχιστον μέχρι την περασμένη Τρίτη, δεν είχε καν τοποθετηθεί για τις ισπανικές εκλογές. Κι όμως, ο Λαμίν Γιαμάλ κατάφερε να γίνει θέμα της προεκλογικής αντιπαράθεσης χωρίς καν να χρειαστεί να ανοίξει το στόμα του.

Όλα ξεκίνησαν, όπως αναφέρει το γαλλικό αθλητικό μέσο So Foot, από μια συνέντευξη του Χαβιέρ Γκαρθία Αλμπιόλ, στελέχους του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος στην Καταλονία και δημάρχου της Μπανταλόνα, στην αθλητική εφημερίδα Sport. «Ο Γιαμάλ μού σπάει λίγο τα νεύρα. Στην αρχή ήταν πραγματικά ανόητος», δήλωσε ο Αλμπιόλ. Μια λεπτομέρεια που ίσως έχει τη σημασία της: ο δήμαρχος είναι φανατικός οπαδός της Εσπανιόλ, της μεγάλης αντιπάλου της Μπάρσα.

Ο σοσιαλιστής Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης απάντησε: «Σε αντίθεση με τον Αλμπιόλ, εγώ θα φορούσα τη φανέλα του Λαμίν και οποιουδήποτε παίκτη της Εθνικής Ισπανίας. Ανεξάρτητα από το ποιον ψηφίζω, τι πιστεύω ή σε ποιον προσεύχομαι».

Μιλώντας, μάλιστα, στην αθλητική εφημερίδα Mundo Deportivo, ο Σάντσεθ ασχολήθηκε και με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσουν η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο. Παρά τον ανταγωνισμό με το Μαρόκο για τη φιλοξενία του τελικού, εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτός θα διεξαχθεί στην Ισπανία και ακόμη πιο αισιόδοξος για το αποτέλεσμά του: «Θα σηκώσουμε το τρίτο μας Παγκόσμιο Κύπελλο μπροστά στον λαό μας, στην πατρίδα μας».

Έχοντας χάσει τη στήριξη των αυτονομιστών του Junts στη Βουλή, μήπως ο Σάντσεθ ελπίζει μέσω του ποδοσφαίρου να ξανακερδίσει την καρδιά των Καταλανών στις κάλπες;