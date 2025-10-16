Λειτουργικό το ευρωπαϊκό τείχος drones ως το τέλος του 2027 σύμφωνα με σχέδιο της Κομισιόν

Τα σχέδια της Ένωσης για λειτουργικό τείχος drones μέχρι το πέρας του 2027 περιγράφει ο Οδικός Χάρτης Αμυντικής Ετοιμότητας 2030 που θα παρουσιάσει την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών μελών και του εκτελεστικού βραχίονα της Ένωσης περιγράφει ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στο Τοίχος drones και την Ανατολική Πτέρυγα.

Ο Οδικός Χάρτης τον οποίο είχαν ήδη οι υπουργοί Άμυνας των 27 στα χέρια τους από την Τετάρτη, θα δίνει για πρώτη φορά ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτών αναμένονται να είναι λειτουργικά και πλήρως ενσωματωμένα το τέλος του 2027 και 2028 αντίστοιχα. Το σύστημα αντι-drones περιγράφεται ως ένα πολυεπίπεδο, τεχνολογικά προηγμένο σύστημα, ικανό να ανιχνεύει, να παρακολουθεί και να εξουδετερώνει drones, αλλά και να πραγματοποιεί ακριβή χτυπήματα σε χερσαίους στόχους. Όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, αυτή μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ θα είναι εξασφαλισμένη, με τη δυνατότητα από κοινού δράσης με το ΝΑΤΟ.

Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα που αντιμετωπίζει ο Οδικός Χάρτης είναι η στρατιωτική κινητικότητα, με τις 45 ημέρες που απαιτούν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη για να εγκρίνουν αιτήματα μεταφοράς στρατευμάτων ή στρατιωτικού εξοπλισμού να είναι απαγορευτικά για συντονισμό και κοινή δράση. Η Κομισιόν αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου στρατιωτικής κινητικότητας μέχρι το τέλος του 2027, με εναρμονισμένους κανόνες και διαδικασίες, καθώς και ένα δίκτυο χερσαίων διαδρόμων, αεροδρομίων, λιμανιών και υποστηρικτικών στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού σε όλη την Ένωση, σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η Επιτροπή δεν παρουσιάζει κάτι νέο, πέρα από το να επαναλαμβάνει την πρόταση της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), το οποίο προβλέπει αύξηση των δαπανών για την άμυνα στα €131 δισ. αλλά με τη διαπραγμάτευση του πακέτου να εκκρεμεί με τους συννομοθέτες. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει την προώθηση μιας Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα της άμυνας, καθώς και τη δημιουργία ενός ταμείου €1 δισ.από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την υποστήριξη της ανάπτυξης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας.

Άλλωστε, όπως είπε πρόσφατα στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος του Ομίλου της ΕΤΕπ, Νάντια Καλβίνιο, η χρηματοδότηση της Τράπεζας για την Άμυνα θα φτάσει το 3.5% της συνολικής της χρηματοδότησης, ενώ σε πρόσφατη επιστολή της στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και ενόψει της Συνόδου του Οκτωβρίου, επιβεβαίωσε την πρόθεση της Τράπεζας να στηρίξει τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου και του Οδικού Χάρτη Αμυντικής Ετοιμότητας 2030.

Πηγή: ΚΥΠΕ